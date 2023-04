Szalaggal kellett lekeríteni a házat: életveszélyes egy utca Erzsébetvárosban - videó

Omladozó vakolat, szanaszét heverő törmelék: így néz ki most sok-sok felújításra váró épület a Klauzál utcában a VII. kerületben. Bárkire bármikor ráeshet egy kődarab, ezért a tűzoltóság szalaggal kerítette el a veszélyes szakaszt, ottjártunkkor már szinte alig látszott valami belőle, annyira elengedte magát a szalag. A bulinegyedhez közel eső utca nemcsak este, hanem napközben is hemzseg az emberektől, de ngyon sok a külföldi is. A Metropolnak megszólaló helyiek szerint nem új a probléma, évek óta várat magára a felújítás.

Így néz ki Budapest szívében, a turistanegyedben egy utca... Fotó: Metropol

A műemléki védelem alatt álló Klauzál utca 7–9. területe az elmúlt évtizedekben egyre elhanyagoltabbá vált, s a tervezett lakópark sem épült meg. Annak ellenére, hogy 2019. volt feltüntetve a beruházás céldátumaként, szinte egyetlenegy kapavágás sem történt, ma pedig a beruházó honlapján sem érhetőek el a meghirdetett lakások... Eredetileg egy nagy, modern lakóépületet terveztek a romos házak helyére. De az épület műemléki védettségű - ami nem látszik rajta... az állapota csak romlik, a kerület baloldali vezetése pedig nem tesz semmit.

A város szégyenfoltja lett a környék Fotó: Metropol

Íme videónk a helyszínről: