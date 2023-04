Sokkoló részletek a halott nyíregyházi gyerekről: válaszolt a szabolcsi rendőrség

Ahogy azt a Metropol is megírta: a nyíregyházi rendőrkapitányságon jelentették be, hogy egy autó csomagtartójában egy kétéves kisgyermek holtteste van, a megdöbbentő esetről elsőként a Szon számolt be.

A Bors azóta megtudta, hogy a rendőrök és a mentőszolgálat emberei azonnal a helyszínre siettek, ahol körül zártak egy, az út szélén parkoló, hófehér SUV-t.

Fotó: Bordás Béla / Szon

Bár a helyiek az utolsó pillanatig reménykedtek, hogy tévedésről van szó, a Bors megkereste az illetékes rendőrkapitányságot, akik megerősítették: sajnos valóban egy gyermek holttestét találták meg, az esetet pedig büntetőeljárás keretei között vizsgálják:

5 óra 50 perckor érkezett bejelentés, arról, hogy egy 2 éves gyermek életét vesztette, az eset körülményeit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretein belül vizsgálja

- közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a portállal.

Az eset kapcsán a Tények is megrázó részletről számolt be: mint írták, a kocsival közvetlenül a rendőrkapitányság előtt parkolt le egy pár, a férfi és a nő pedig így rohantak be a zsarukhoz, hogy értesíthessék őket a döbbenetes esetről.

Hozzátették, hogy információik szerint a gyermek magzatpózban, ruhában feküdt a csomagtartóban, nem hivatalos értesüléseik szerint azonban már több napja halott lehet.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan mi okozta a gyermek halálát, ahogyan azt sem, hogy a bejelentő pár kapcsolatban állt-e a gyermekkel, annyi azonban bizonyos, hogy a rendőrség előtti szemle jelen pillanatban is folyamatban van.