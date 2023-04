Meggy méretű jég vert el több települést is - Videó!

Erősen felhős, a Dunántúlon borult lesz az ég. Eleinte csak nyugaton lehet eső, záporeső, majd az ország északi, északnyugati felén többfelé várható zápor, néhol zivatar. Délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. A délies szél megélénkül. 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet - írták a köpönyeg.hu oldalán.

Nem csak esőt kaptunk

Hazánk több pontján is leszakadt az ég, sok helyen jégeső is volt. Több jeges felvétel is készült, amelyből mi is összeszedtünk párat: