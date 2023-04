Kiadták Magyarországnak a kaposvári anyát és lányát meggyilkoló izraeli diákot

Mint arról 2018-ban a Bors helyszíni riportjában beszámolt, hangos kiabálásra és erős füstszagra keltek októbertben a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály utca lakói, nem véletlenül: az egyik takaros társasház negyedik emelete lángokban állt.

A férfi az erkélyről ordibált segítségért, de sokaknak már akkor gyanúsak voltak a körülmények - Fotó: Bors

Az erkélyen eközben egy férfi kiáltozott segítségért, akit később daruval hoztak ki a házból, és sértetlenül úszta meg a tűzvészt. Nem úgy, a lakásban élő két nő: egy magyar anya és az ott élő egyetemista lánya életüket vesztették a lángok között. Kiderült, hogy az akkor 30 éves, az esetet túlélő Nasra T. palesztin származású izraeli diák az ott élő egyetemista lány barátja volt, aki a tragédia előtt pár héttel költözött a családhoz. A férfi akkor azt állította, hogy ő is a tűzre kelt fel, és azonnal az erkélyre szaladt segítségért, a történtek után pedig valósággal összetört.

A lakás teljesen kiégett, bent több tűzfészket is találták - Fotó: Katasztrófavédelem

A helyiek azonban már akkor is azt gyanították, hogy valami sántíthat a megtört szerelmes történetében: bár a hivatalos verzió szerint egy teamécses okozta a szörnyűséget, több tűzfészket is találtak:

Sokan nem értik a környéken, miért nem oltották el a feldőlt gyertyát? A másik szobában lévő fiatal izraeli férfi kimenekülhetett volna a füst elől az ajtón is, akkor miért ment az erkélyre? Ő hogy úszta meg gyakorlatilag sértetlenül?

- mondta akkor a Borsnak az egyik szomszéd.

Hamarosan kiderült, hogy megérzésük nem csalt, ugyanis rájöttek, hogy a két nőt megölték: mindkettőjüket megfojtották, majd ezután gyújtották rájuk több ponton is a lakást. Az is kiderült, hogy Nasra és 21 éves magyar szerelme a gyilkosságot megelőző napon összevesztek, ám a férfi látszólag kibékült barátnőjével, míg a tragédia másnapján a "megtört" szerelmes már utazását tervezte. Így is történt: ahogy a férfi kitette a lábát a kórházból, a temetéseket meg sem várva repülőre szállt, és elmenekült az országból.

Nasra T.-t Izraelben találták meg - Fotó: Police

A magyar és a külföldi rendőrség ezután évekig kereste a férfit, akinek jó ideig csupán a hűlt helyét találták, egészen két évvel ezelőttig:

két éve áprilisban ugyanis a magyar zsaruk és a Célkörözési Osztály nemzetközi együttműködés keretében felvette a kapcsolatot az izraeli rendőrséggel, amelynek eredményeként a gyújtogató gyilkost Izraelben elfogták.

Bár a férfi ellen távollétében is folyt a tárgyalás, Nasrát nem adták ki a magyar hatóságoknak, kiadatása egészen addig húzódott, hogy közben 2021-ben életfogytiglani büntetésre ítélték, azzal, hogy legkorábban 40 év múlva bocsátható feltételes szabadságra.

A napokban viszont jelentős fordulat állt be az ügyben, ugyanis kiderült: a férfit végül kiadták Magyarországnak. Ez azonban egyben azt is jelenti, hogy az eljárást újra kell kezdeni: ennek értelmében nem csak a férfivel kell megismertetni a korábbi tárgyalási jegyzőkönyveket, de vélhetően teljesen új tárgyalássorozatot is kell kezdeni.