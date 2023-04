Horror a nyaraláson: medencében halt szörnyet az egyetemista

Tragikus véget ért a brit Charlie Hopkins mexikói utazása: a barátját meglátogató 23 éves fiatal egy hotel medencéjében vesztette életét Mexikóban, Tulumban, miután olyan erővel verte be a fejét a medence falába, hogy már az orvosok sem tudtak segíteni rajta - írja a The Sun. A 201 áprilisában történt haláleset vizsgálatát most zárták le, de még mindig nem egyértelmű, miért esett bele a medencébe Hopkins.

A tragédia a hajnali órákban történt, Hopkinson kívül senki nem volt a medence közelében. A fiatal holttestét öt órával később egy vendég találta meg, az egyetemista mozdulatlanul feküdt a medence alján. Bár kezdetben a rendőrség nem zárta ki a gyilkosság lehetőségét, a vizsgálatok végül azt mutatták, baleset történt, Hopkins halálát a koponyai trauma okozta.