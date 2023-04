Biciklizés közben gázolták el a 36 éves Erikát, a tettes megpróbál elbújni

Felébredt az altatásból az a kómában tartott felvidéki magyar lány, Erika, aki cserbenhagyásos gázolás áldozata lett.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Óriási felháborodást keltett annak a nőnek esete, akit április 1-jén egy fehér színű furgon elgázoltak Bajcsnál, a Haraszti tanyánál, majd a tettes segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. A súlyosan megsérült Erika órákig feküdt az út szélén, míg a járókelők rá nem találtak.

A 36 éves Erika hobbi kerékpáros, aki már számos teljesítménytúrán túl van, köztük a Csárda Túrán is. A barátai elmondása szerint mindig nagyon óvatos és körültekintő volt. „Ha a gázoló megállt volna és segítséget nyújt, akkor a bajok felénél tartanánk. A gázoló azonban ahelyet, hogy segített volna, bedobta őt a bringájával együtt az árokba, mint egy darab rongyot, hogy mások se lássák a bűnét. Erről állítólag lábnyomok is tanúskodnak a helyszínen. Éjjel pedig hideg volt, esett az eső, és Erika egyébként is egy évszakkal könnyebben öltözött a kelleténél. Csoda, hogy élve találtak rá” – írja a Bors a Csárda Túrára hivatkozva.

A nő egyik sporttársától és régi ismerősétől, Bujna Zoltántól megtudta a Bors, hogy Erika testhőmérséklete még két nappal a baleset után is csak 32 Celsius fok volt. Miközben a fiatal nő a kórházban fekszik, hatalmas összefogás szerveződött érte. Az érsekújvári BringaTárs kerékpáros közösség vonulást szervezett vasárnapra. Ez egy 10 km-es városi szimbolikus gurulás lesz, amelyre már jelezték részvételüket a sellyei, galántai, verebélyi, nyitrai és komáromi bringások is.

A gázoló járművének visszapillantó tükre letört, miután Erikát elsodorta és ezt a rendőrség megtalálta a helyszínelésnél – tudatta Renáta Cuháková Szlovák Rendőrség nyitrai kerületi szóvivője. Hozzátette, az alkatrészből megállapítható, hogy egy fehér Citroën furgont vagy egy Peugeot Boxert vezetett a cserbenhagyó.

Időközben átnézték Erika összes tekerését az elmúlt egy évből és lecsökkentették azon falvak számát nyolcra, amelyeken nagy valószínűséggel végigment, abban reménykedve, hogy valamelyik térfigyelő kamera lencsevégre kapta a gázolót. Erika okostelefonja összetört, ezért nincsenek adatok, és nem olyan egyszerű a cserbenhagyó kilétének felderítése. Bujna Zoltán azt kérte, hogy bárki, aki a kérdéses estén arrafelé autózott, járt, tartózkodott és látott valamit, az jelezze a hatóságoknak.