Megdöbbentő: kettészakadt egy család háza Mátramindszenten

A házban jelenleg még áram sincsen, a mennyezett pedig életveszélyes állapotban van, bármikor leszakadhat. A tragédia során gyakorlatilag lakhatatlanná vált az otthonuk. A házban jelenleg még áram sincs, a mennyezett pedig életveszélyes állapotban van, bármikor leszakadhat. A mátramindszenti család régóta nehéz körülmények között él, súlyosbítja a helyzetet, hogy a nagyapa a betegsége miatt az ágyból se tud kimozdulni.

Sürgős segítségre lenne szüksége a bajba jutott családnak. Fotó: Angyaljárat Alapítvány

Őt, és Ottót, a 20 éves értelmi sérült fiút a nagymama gondozza. Ottó egyhetes baba kora óta a nagyszüleivel él, Ilona és József nevelik. Édesanyja pszichiátriai gondozás alatt áll, de nagyszülei mindent megtesznek azért, hogy biztos családi körülményeket biztosítsanak számára. A családon most az Angyaljárat Alapítvány próbál segíteni. Ottó egy rendkívül illemtudó fiú, és bár egy nyolc éves gyermek értelmi szintjén van, ennek ellenére mégis sikeresen elvégezte az általános iskolát.

Ottó ragaszkodik a nagyszüleihez, a mamára figyel és hallgat, azt csinálja, amit kér tőle, így óriási érvágás lenne, ha el kéne válniuk egymástól. A fiú a fogyatékossága ellenére rendkívül illemtudó, tavaly többször kivette a részét a húsvéti locsolkodásból is. A család életét azonban most beárnyékolja a közel múltban történt tragédia: szó szerint kettészakadt a házuk, és életveszélyessé is vált. Az ápolási díjhoz egy szakértő ment meglátogatni őket, mindez ekkor derült ki. A körülmények miatt azonban lehet, hogy Ottó nem maradhat a nagyszüleivel, hanem intézetbe kell mennie.

A családnak szinte semmilye se maradt. Fotó: Angyaljárat Alapítvány

Mivel a nagymama tősgyökeres mátramindszenti, így érthető, hogy nehezen szakad el a környékről, ám mostanra már ő is belátta, hogy csak úgy tudnak együtt maradni, ha egy új helyre költöznek. Ilona kedves és aranyos kis asszonyka, mindenért hálás. Nincsenek vágyaik, talán ez a legszomorúbb. Nem kérnek pénzt senkitől

– mesélte az Alapítvány egyik munkatársa.

Az szervezet a szomszéd faluban most talált egy házat, ami megfelelő lenne a családnak, van villany, udvari kút, és a ház is stabil. Ehhez azonban két és fél millióra forintra lenne szükség. Az biztos, hogy ha nem sikerül Ottónak belátható időn belül megfelelő ellátást biztosítani, akkor egy hivatásos gondnokot jelölhetnek ki a számára, és onnantól kezdve egy intézetbe kerül elhelyezésre, amit egyikük sem akarna.