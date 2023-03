Újabb fordulat lehet az eltűnt magyar villanyszerelő ügyében

A burgenlandi Wallernben hulladékgyűjtők emberi maradványokra bukkantak a tavaszi nagytakarítás során. Az önkéntes környezetbarátok éppen a falun kívül eső kavicsbánya környékét tisztították meg, amikor a koponya az útjukba akadt.

Képünk illusztráció (Fotó: Pixabay)

Azonnal értesítettük a rendőrséget. Az egyenruhások negyedóra múlva már ott voltak, és biztosították a helyszínt

- mondta el a Kronen Zeitungnak David Gelbmann, az önkormányzat által szervezett takarítás vezetője.

A hátborzongató leletet ezután részletes kivizsgálásra továbbították a kismartoni rendőrökhöz, akik most megpróbálják meghatározni, kinek a maradványai lehetnek. Bár a burgerlandi főügyészség nyilatkozata szerint egyelőre nem kötik bűncselekményhez a talált koponyát, de az is lehet, hogy ez az "új ügy" akár a 2017-ben nyomtalanul eltűnt magyar villanyszerelő ügyében is fordulatot hozhat.

Annyi bizonyos, hogy a Mácsik Zoltán megölésével vádolt É. Imre az eltűnés után járt Ausztriában, és éppen a jánossomorjai határátkelőn ment át, amihez a burgenlandi kőbánya nagyon közel fekszik. Könnyen lehet, hogy a határ innenső oldalán élő ikrényi gyanúsított a holttestet kocsija csomagtartójába rejtette, és átautózott vele Ausztriába abban a hitben, hogy az elhagyott kőbánya közelében soha nem találják meg áldozatát.