Összeállt a magyar Bud Spencer és Terence Hill páros - videó

Elég annyit mondanunk, Bud Spencer és Terence Hill, és biztos hogy mindenkinek beugrik a legendás olasz páros a filmvászonról. Bűnvadászok; Kincs, ami nincs; Nincs kettő négy nélkül, és még sorolhatnánk azokat az alkotásokat, amelyeket évtizedek óta rongyosra ismételnek a televíziók, mégis ott vannak a nézettségi toplisták élén. Két debreceni férfi, Péterffy Albert és Enyedi Sándor egy meglepetés-koncert után döntötték el, hogy ők lesznek a magyar Bud Spencer és Terence Hill.

Látványos a hasonlóság Fotó: Saját

Egy szülinappal indult

A Metropol épp egy próba előtt érte el a párost, így nem csak történetükről, de a produkciójukról is kulisszatitkokat árultak el.

Több éve egy közös barátunk kerek születésnapot ünnepelt, amikor megleptük őt egy koncerttel. A meghívottak kórusban énekeltek neki. Én itt ismertem meg Sanyit

- kezdte a Metropolnak Péterffy Albert, aki a párosból Budot alakítja. Az egymásra találás után rögtön felénekelték Az ördög jobb és bal keze című film főcímdalát, a Terence Hillt alakító Enyedi Sándor pedig arra bíztatta Albertet, hogy tanuljon meg gitározni. A formáció ezután háttérbe szorult, de nemrég új élettel töltötték meg a produkciót.

Sándor profi zenész, a gitár az erőssége, az ő stúdiójában dolgozunk

- mondta Albert.

Ő pedig nagyon hasonlít Bud Spencerre

- vágta rá Sándor, a magyar Terence, akit társa invitált maga mellé, hogy közösen szórakoztassák a nagyérdeműt. Albert remekül parodizál, Sándor pedig kiválóan gitározik, így kettejük tudásából született meg a műsor.

Miskolcon léptek fel először, ahol osztatlan sikert aratott a produkciójuk Fotó: Saját

Két tudás egy csárdában

A duó első fellépése Miskolcon volt, erről is meséltek.

Tulajdonképpen ez volt az ősbemutató, amit egy kis közösségnek adtunk elő. Kiváló hangulatú fellépésünk volt, nagyon átment a közönségnek az élmény

- mesélte Albert. A Bud-Terence párosnak természetesen a szórakoztatás a célja, de ügyelnek arra, hogy az eredeti dallamra írt magyar szövegek igényesek legyenek.

"Megpróbáljuk átadni a film hangulatát, mondanivalóját, amihez persze felhasználjuk a legismertebb mondatokat, aranyköpéseket is. Mivel mindketten hasonlítunk a legendákra, megegyeztünk, ha jól utánozzuk őket, akkor sikeresek lehetünk"

- osztotta meg Sándor, aki szerint a tehetség mindkettejükben megvan. Albert elmesélte, hogy ő az akkori Katonai Főiskola csoportjával szerepelt az 1988-as Ki mit tud?-on, ahol a "Felvételi iroda" című számukkal több fordulóban is továbbjutottak, ám a televízió nem mutatta meg őket, mert az akkori szerkesztő azt mondta, ez túlságosan katonai témájú szám. Az egykori rendőr most paródiáival hódít a TikTokon. Sándor az összes ujjával egyszerre tud gitározni - ezt úgynevezett fingerpickingnek hívják, amikor egy gitáron több szólamot játszik egyszerre a zenész -, és 2019-ben egyedüli magyarként került fel az Apple Music - World Of Fingerstyle listájára.

Toborzó a Bűnvadászokkal

A debreceni Bud Spencernek és Terence Hillnek számos terve van a jövőre nézve.

Szeretnénk további filmslágereket magyarosítani, hogy egy komplett koncertre való műsor összejöjjön. Komolyan vesszük a feladatot, így Albert már tanul gitározni és ukulelézni is

- hangsúlyozta Sándor, mire Albert rögtön közbeszólt.

Szerinte illene a termetemhez, de az az igazság, hogy fogyókúrázom

- kacagtak mindketten.

"Komolyra fordítva a szót, két projektünk van. Egyrészt, mint rendőr, azon dolgozom, hogy a Bűnvadászok zenéjét a mi szövegünkkel használják a rendőrségi toborzáshoz, hisz elvégre egy ilyen jó hangulatú produktummal sokkal könnyebben meg lehet győzni a fiatalokat. Végtére maga a film is teljes egészében erről szól. A másik egy titkos vágyunk: a Kincs, ami nincs filmjét amatőr színészekkel eljátszani és rögzíteni úgy, hogy az eredeti szinkront meghagyjuk. Az ilyen videók is nagyon népszerűek a fiatalok körében"

- zárta a beszélgetést Bud Spencer és Terence Hill, azaz Péterffy Albert és Enyedi Sándor.