Nagymányoki tragédia: kiderült, mi okozta az idős, munkásbuszról lelépő nő halálát

Még kedden érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy meghalt egy nő, miután leszállt egy munkásokat szállító buszról Nagymányokon. Aznap még csak annyi volt ismeretes, hogy egy 60 éves dombóvári asszony ismeretlen körülmények között életét vesztette az üzem előtti területen, miután leszállt a buszról.

Hiába próbálták, már nem lehetett az idős nő életét megmenteni Fotó: police.hu

A Tényeknek már vannak új információi tragédiáról: beszámolójuk szerint többen is leszálltak már a járműről, amikor a dombóvári nő is megpróbált leszállni. Akkor következett be a tragédia, amikor lelépett a lépcsőn a busz pedig elindult. A nő ekkor elveszítette az egyensúlyát, majd arccal előre zuhant.

Sajnos olyan rosszul esett, hogy az útpadkába verte a fejét és szinte azonnal meghalt.

A rendőrök és a mentők is próbálták újraéleszteni, azonban már hiába, nem lehetett megmenteni. A hatóságok szakértők bevonásával eljárást indított az ügyben.