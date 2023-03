"Láttam a letakart testét" - értetlenül állnak a Margit hídról lezuhant férfi halála előtt (helyszíni videó)

Meghalt az a férfi, aki szerdán lezuhant a Margit híd szigeti bejárójának Pest felé néző oldaláról: az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Vélhetően többen is láthatták a szörnyű esetet azok, akik a tragédia helyszíne melletti utcai kondiparkban erősítettek.

Nagyjából erre a területre zuhant a férfi (Fotó: Markovics Gábor)

Egy férfi elmondta lapunknak, hogy bár szerdán éppen nem edzett, a hídon átsétálva látta a flaszteren heverő, letakart élettelen testet.

Elég masszív az a korlát, szóval lehet, hogy volt benne egy szándék

– mondta el kameránknak az egyik járókelő, Barnabás, hozzátéve, hogy a körülményeket persze nem ismeri, de nem tartja kizártnak, hogy dulakodás is történhetett. A hivatalos információk azonban rácáfoltak vélekedésére, a rendőrség szerint ugyanis idegenkezűségre, illetve bűncselekményre utaló jel fel sem merült a helyszínelés során.

Akkor lehet, hogy ittas volt és bátor? Mindenesetre sajnálom a hírt és részvétem a családnak

– mondta az ottjártunkkor szintén edzését végző Péter.

Íme videónk a helyszínről:

Nyilván bármit el lehet képzelni, de mindenképpen tragikus

summázta Barnabás, azt is felidézve, hogy alig fél éve egy fiatal lány döntött úgy, hogy szintén a Margit hídról ugrik, igaz, ő a Dunát célozta meg, de szerencsére nem vetette alá magát – ahogyan az a fiú sem, akinek esetéről a Ripost számolt be, szintén tavaly. Ugyancsak emlékezetes annak a férfinek az esete is, akinek holttestét még augusztusban sem találták meg a szóban forgó környéken.

TÁMOGATÁSRA VAN SZÜKSÉGE?

Ha támogatásra van szüksége, vagy egy ismerőse szorul segítségre, hívja a segélyvonalat: 116-123. Éjjel-nappal, mobilról vagy vezetékes vonalról is hívható, mindegyikről ingyenes.