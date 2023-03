Hiteles brandépítés a Marvel után szabadon

Az ipari termék sajátja, hogy ipari: idejétmúlt már maga is, hiszen konfekció, egy kaptafára készül. „A cég, ha sikeres szeretne lenni, új irányokat, és ami a legfontosabb: saját utat kell hogy válasszon, hogy elérje a vásárlókat” – fejtette ki Langmár Zsuzsanna, a Langmár Kommunikáció vezető tanácsadója, hozzátéve:

„A jelszó: legyünk hitelesek. Legyünk önmagunk.”

Fotó: langmar.hu

Hirdetni mindenki tud, de célozhatjuk a szívet is

Nem minden hirdetés Hirdetés, és nem minden hírverés veri a konkurenciát.

Nézzünk egy konkrét példát: ez legyen pedig a Marvel istálló. A Marvel képregénycég az elmúlt 10+ évben óriásit robbantott, gyakorlatilag maga alá gyűrte a filmes piacot. Ez csak és kizárólag a mozinak köszönhető? Annak, hogy a brand, a hősök, amik majd egy évszázada uralták a képregényes ponyva piacot, a vászonra kerültek fel?

Messze nem. A Marvel nagyon okos, és – fontos! – hiteles (vagy nagyon annak tűnő) kommunikációt folytatott a működése során. Mert például amikor a filmből ismert színészek a karakterüknek öltözve nagybeteg rajongókat látogattak meg, az persze hogy PR-akció volt, persze hogy épp volt ott egy operatőr, aki megörökítette az egészet – de a cég ezzel közölte azt is, hogy a rajongóik fontosak számukra. A rajongók pedig valószínűleg életre szóló élményt kaptak azáltal, hogy kezet rázhattak Pókemberrel, Vasemberrel vagy Amerika kapitánnyal.

Hirdetés szempontjából mi a tanulság?

Az önkénteskedést lehet öncélúan használni, de nem minden célzott önkénteskedés öncélú.

A hirdetés önmagában nem elég a sikerhez.

A közösségépítés fontos, sőt, egyenesen elsődleges.

A Marvel mindig figyelt arra, hogy a rajongókat mint egy hatalmas családot kezelje. Marketing ez? Marketing. Hiteles? Hiteles. Mindenki nyer vele valamit? Mindenki nyer vele valamit.

Tanulhatunk tőlük? Tanulhatunk. Nem tudjuk, hogy a Marvel marketingesei mit esznek reggelire, de kérünk belőle mi is.

Meg kell mutatni a cég arcait – hogy a megrendelő jó ismerősként kezeljen minket

Ahogy Langmár Zsuzsanna fogalmaz: „A bélyeggyűjtés szuper hobbi, de egy cég számára hasznosabb az elégedett vevők véleményének megőrzése. Nem strigulákat, nem Excel-adatokat szeretnénk.”

Azaz a vásárló már nem elégszik meg azzal, hogy egy a sok közül – ő A Partner szeretne lenni. Most, amikor a Facebookon bárki kiírhatja a véleményét bármiről, most, amikor az egyén nem egy a sokból, hanem valóban azt érezheti, hogy számít (hiszen a közösségi média pont ezt sulykolja belé nap nap után), akkor meg kell mutatnunk, hogy kik vagyunk, mit kínálunk, és – ami a legfontosabb – milyenek vagyunk mi magunk is. Miért? Mert akkor nem egy cég leszünk a sok közül, hanem a Cég, ami mindig tudja, mit szeretne a partnere. Hiszen ismerjük egymást!

„Az egyéni stílus, a brandünk csak az alap – mondja Zsuzsa. – A cégnél emberek dolgoznak, akik embereknek akarnak eladni. Legyen a hangsúly az értéken! Ami minden dolgozónkban, alvállalkozónkban, szövegíróban és szakemberben ott van.”

Azaz:

Merjünk a hirdetésünkkel kitűnni úgy, hogy megmutatjuk: nálunk mindenki a saját, hozott értékeivel erősít minket, és teszi a cégünket egyedivé.

Mutassuk be, ki hogyan és miért tesz minket különlegessé.

Hirdessünk azzal, amivel a konkurencia nem tud versenyezni: saját magunkkal.

A vélemény erősít, a kritika előretol

„Sok cég nem meri kikérni a vevők álláspontját – igazából érthetetlen, hogy miért, hiszen a kritika előre visz, csak azt mutatja meg, miben kell változtatnunk, merre kellene fejlődnünk tovább. Sőt: a partnernek számít, ha kikérjük a véleményét. Miért ne számítana? Pont ettől lesz ő a fontos személy, az a vevő, aki elmondhatja, ha valami olyasmit tapasztalt, amit nem feltétlenül tart bennünk jónak” – mondja Zsuzsa, a Langmár Kommunikáció vezetője.

Ez elégedettséghez vezet. Az elégedett vásárló pedig arra tol minket, amerre mennünk kell: a fejlődés felé. Merjünk véleményt kérni! Nem leszünk tőle kevesebbek.

Sőt.

Ne féljünk se az újtól, se saját magunktól! Ha őszinték vagyunk a céges kommunikációban is, ha fel tudjuk mérni, hogy a cégnél ki milyen értéket képvisel, csodákra lehetünk képesek.

(x)