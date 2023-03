Nem akarjuk elhinni, hány éves lett Terence Hill - és mi lesz még szerdán? A nap legfontosabb eseményei

Ma 84 éves Terence Hill

Kevesen tudják, hogy Terence Hill (eredeti nevén: Mario Girotti) és Bud Spencer (eredeti nevén: Carlo Pedersoli) kezdetben nem kedvelték egymást. A forgatások során azonban annyira jól megismerték egymást, hogy nemcsak a filmtörténelem egyik leghíresebb párosa lettek, de életre szóló barátságot kötöttek egymással. Mario Girotti 1951-ben gyermekszínészként kezdte pályafutását, majd 1968-tól spagettiwestern-hősként vált ismertté. 1967 óta játszott együtt Bud Spencerrel, az USA-ban is filmeztek. 1983 óta producer-rendező is.

A nagy páros Az ördög jobb és bal keze című filmben. Fotó: Northfoto

Filmjei közül az Akik csizmában halnak meg; Az ördög jobb és bal keze; Különben dühbe jövünk!; Nevem Senki; Egy zseni, két haver, egy balek; Bűnvadászok; És megint dühbe jövünk; Én a vízilovakkal vagyok!; Szuperzsaru; Kincs, ami nincs; Nyomás, utána!; Nincs kettő négy nélkül; A keményfejű talán a legismertebbek.

Ezért kellett nevet változtatnia

Terence Hill, Giuseppe Colizzi rendező, az Isten megbocsát, én nem! című filmjében való szereplésre után – terjesztési okokra hivatkozva – kényszerült névváltoztatásra. A történet szerint elé tettek 20 angol nevet és azt mondták neki, hogy van 24 órája arra, hogy kiválasszon közülük egyet. Azért a Terence Hillt választotta, mert egyszerű, és mert ugyanezek édesanyjának nevének a kezdőbetűi (Hildegard Thieme) – árulta el a színész korábban, aki az 1967-es filmben játszott előszőr együtt ikonikus színésztársával, Carlo Pedersolival, aki szintén a film után változtatta meg a nevét Bud Spencerre.

Az egyik legikonikusabb páros

Terence Hill és Bud Spencer már közös színészi karrierjük előtt is ismerte egymást. Együtt úsztak a római Lazio klubjában, azonban a tíz év korkülönbség miatt nem nagyon keresték egymás társaságát.

Az első közös alakításuknak sem kifejezetten örült Terence Hill. Amikor bemutatták neki Carlo Pedersolit, hogy ő lesz a partnere, alig akart hinni a szemének. Azt gondolta: mit akar ez az amatőr hájpacni, biztosan két mondatot nem tud elmondani értelmesen – emlékezett vissza életrajzában Terence Hill, aki akkor még valószínűleg nem sejtette, hogy életre szóló barátságot fognak kötni.

Mi lesz még ma? Szinte kínozzák a szervezetünket az egymást követő frontok

A hazánkon átvonuló hidegfrontok az emberi szervezetre is kifejtik hatásukat. A hajnali fagy, illetve a párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti. A beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. A párás levegő kifejezetten kedvez a légúti fertőzéssel járó megbetegedések terjedésének, ezért ebben a néhány napban várhatóan megszaporodnak majd a légúti megbetegedések is. A változóan felhős idő negatív hatással lehet hangulatunkra, közérzetünkre, jellemző lehet a fáradékonyság, levertség.

A hazánkon átvonuló hidegfrontok az emberi szervezetre is kifejtik hatásukat. Fotó: Shutterstock

Nagyon nehéz időszak ez az időjárásra érzékenyek számára. A tünetek között gyakori a migrén, a látáskiesés, a szédülés, az instabilitás érzet, a puffadás, az emésztési problémák, a vérnyomás ingadozás, az alvászavarok, a mellkasi nyomás érzése, valamint a hanghatásokra és a fényhatásokra való érzékenység is jellemző lehet ebben az időszakban

– jegyezte meg dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

A tapasztalat a legtöbb esetben sajnos azt mutatja, hogy a gyógyszerek sem mindig segítenek a hosszan elhúzódó, nagyon erős migréneken. Éppen ezért, akik hosszabb ideig tapasztalják magukon ezeket a tüneteket, mindenképpen forduljanak szakemberhez.

Az időjárás érzékenység lényegében bármilyen tüneteket tud okozni. Megfelelő szakértői segítség nélkül ezek bizony rendkívüli mértékben tönkre tudják tenni az élet minőségét, nem is beszélve az egészségről

– hangsúlyozta dr. Pintér Ferenc.

80 éve született Vangelis

Vangelisz, Oscar-díjas görög zongorista, zeneszerző, karmester 80 évvel ezelőtt született meg.

Az Evangelos Odysseus Papathanassiou néven született Vangélisz Papathanaszíu számos emlékezetes filmzenét alkotott. A Tűzszekerek című film zenéjéért 1982-ben Oscar-díjat kapott. Ő komponálta többek között az 1492 – A Paradicsom meghódítása, valamint a Nagy Sándor, a hódító című alkotás és a Ridley Scott által rendezett Szárnyas fejvadász filmzenéje is az övé.

Petőfi Sándor filmen – Filmvetítés és beszélgetés

Hogyan látták Petőfit filmen a Horthy-korszak hajnalán, a Rákosi-korszak delelőjén és a vigasztalan Kádár-korszakban?

Március 29-én erre kaphatunk választ egy filmvetítéssel egybekötött beszélgetésen. Láthatók lesznek részletek a Föltámadott a tenger (1953) és Lányi András Segesvár (1974) című filmjéből, de szó esik majd az 1922-ben készült Petőfi című életrajzi filmről is, amelynek nem maradtak fenn kópiái. A beszélgetés résztvevői Gelencsér Gábor filmtörténész és Sulyok Bernadett muzeológus, a moderátor pedig Mink András lesz. A helyszín: Blinken OSA Archivum, Centrális Galéria (1051 Budapest, Arany János u. 32.)

Koncertek várnak a Barba Negrában

A Fekete Zaj Fesztivál március végén is színes, nemzetközi felhozatallal csalogat a Barba Negrába. A 29-ei eseményen fellép többek között a francia Igorrr (FR), aki otthonosan mozog a black metal, az extrém metal és a klasszikus zene műfajában, de ott lesz a belga Amenra (BE) poszt-metál zenekar, a Der Weg einer Freiheit (DE) banda Würzburgból és a Hangman's Chair (FR) is.

Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítsunk

Filmforgatás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz április 1-ig Budapest XI. kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság felhívta a járművezetők figyelmét, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén.

Március 31-én 24 óráig tilos megállni a Budapest XI. kerületében a Somogyi út 2-10. szám között és a Bartók Béla út 152/H előtt.

Április 1-én 24 óráig tilos megállni Budapest XI. kerületében a Vasút utca 1. parkolóban és a Vasút utca 8-10. szám között.