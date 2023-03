Nem érdemes várni a tankolással: szerdától ismét többet fizetünk a benzinért

Lassan már követhetetlen, hogy mikor mennyiért tudunk tankolni, azonban a holtankoljak.hu mindig résen van az árakat illetően.

Ismét változás várható a benzinkutakon Fotó: Török János/Délmagyarország

Most is az oldal számolt be róla, hogy szerdán a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változik. Előbbinek bruttó 6 forinttal emelkedik a beszerzési ára, míg utóbbiért bruttó 3 forinttal kell majd kevesebbet fizetnie a benzinkutaknak.

Jelenleg a benzin és a gázolaj átlagára is 606 forint a hazai kutakon, ez pedig szerdán várhatóan az alábbiakra fog változni: