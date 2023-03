Nagyon elegük van a pestieknek, már ezt várják - videó

A piacokon már megjelentek a jácintok és a Gellért-hegy ikonikus mandulafája is rügyet bontott, igazi tavaszi időről azonban még mindig nem beszélhetünk hazánkban. Amikor az időjárás előrejelzés kedvező hőmérsékletet mutat, akkor az ég borul be, vagy épp esni kezd, ha pedig hét ágra süt a nap, a hideg szél rontja el a kedvünket. A gyakori időjárás változás azonban nem csak a hangulatunkra, de az egészségünkre is gyakorolhat negatív hatást, amit a frontérzékenyek meg is éreznek a napokban.

Virágba borult a Gellért-hegy ikonikus mandulafája is. Fotó: Sandor Bankuti

De mire is számítsunk a következő napokban? A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint akár 20 fok is lehet a következő napokban, de kicsi az esélye a felhőtlen napsütésnek. Többfelé várható eső és zápor, valamint erősen felhős lesz az ég is. Leghamarabb vasárnap lehet tartós napsütés, így igazi kiránduló idő ígérkezik, amit érdemes is lesz kihasználni, ugyanis hétfőre ismét felhős időt jósolnak a meteorológusok.

A budapestieknek elegük van a hidegből

Van, akinek csupán az öltözködésére kell odafigyelnie, ha napközben változik az időjárás, de sokakat érint a frontérzékenység és érzékenyen reagálnak a hirtelen időjárás-változásra. Ákost nagyon megviseli a változékony időjárás, gyakran fáj a feje is.

Borzasztóan viselem, de úgy gondolom, hogy ez az időjárás változás még természetes így a tél és a tavasz határán

– nyilatkozta a Metropolnak Ákos, akinek az ismeretségi körében és a családjában többeket is rosszul érint a hőmérséklet ingadozás. Ádám ismerősi körében is vannak frontérzékenyek, akik Ákoshoz hasonlóan fejfájásra panaszkodnak, de őt személyesen nem érinti a probléma. Vilmos igyekszik alkalmazkodni a változékony időjáráshoz, de már várja a jó időt.

Szerintem már most jöhetne a tavasz. A március az már vízválasztó az időjárásban is

– árulta el lapunknak. Hasonlóan nyilatkozott Béla is, aki már várja, hogy jó idő legyen és kiülhessen a kertbe, ugyanis a hirtelen időjárás változáskor még az ágyból sem esik jól kikelnie.

Nekem nem kell már a hideg egyáltalán, sőt a hó sem kell. Nekem már csak a meleg kell, a jó idő

– mondta Béla, aki bár nagy hidegnek már nem örülne, azt természetesnek tartja, ha reggelente még szállingózik a hó.

Fejfájást és szédülést is okozhat a frontérzékenyeknél a hideg Fotó: Shutterstock

A hidegfront különösen megviseli a magas vérnyomásban szenvedőket

Szintén a jó időt várja Erzsébet is, aki nagy rajongója a meleg időjárásnak, hiszen nyári születésű, ráadásul a hideg idő hatására műtött keze is fájni szokott. Hasonlósan van ezzel Ilona is, aki a hidegfrontot erősen megérzi, ugyanis rossz hatással van a vérnyomására.

Ilyenkor szédülök és nem látok rendesen. A meleg időt jobban bírom, úgyhogy nagyon várom már a tavaszt, mert legalább elmehetek wellnessezni, amit nagyon szeretek

– mondta el a Metropolnak Ilona, aki már alig várja, hogy egy wellness fürdőben pihenhesse ki a telet.