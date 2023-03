175 éve kezdődött az 1848–49-es forradalom és szabadságharc

175 éve emlékezünk meg arról, amit 1848-ban kiharcoltak maguknak a magyarok. Mi köze Petőfinek, Kossuthnak, Táncsicsnak a forradalomhoz és mi történt március 15. előtt és után? Így robbant ki a z 1848–49-es forradalom és szabadságharc és így ért véget.

Az előzmények

Magyarország a török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc elbukása után önállóan ugyan, de a Habsburg Birodalom részeként működött. 1847 novemberében összeült a rendi országgyűlés, ahol a reformpárti erők létrehozták az Ellenzéki Kört. Ennek tagjai egy független magyar bank felállítását, a honvédelmi rendszer átalakítását, jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt akartak a Wikipédia szerint. Nem csak Magyarországon akartak efféle változtatásokat, hanem Európa több országában. 1847. február 22-én kitört a párizsi forradalom, aminek hírére Kossuth Lajos március 3-án elmondott beszédében programszerűen felsorolta, mit akar a hazai ellenzék. 1848. március 13-án Bécsben is kitört a forradalom, ezt követően pedig március 15-én a pesti radikális forradalmi ifjúság vér nélkül érvényt szerzett a 12 pontnak.

Mi történt 1848. március 15-én?

Európa több országához hasonlóan Pest-Budán is kitört és vér nélkül győzött is a forradalom a nemzeti szuverenitás és a polgári átalakulás jelszavaival, amik az egyenlőség, szabadság, testvériség voltak. Megszületett a modern parlamentáris Magyarország, és megkezdődött a szabadságharchoz vezető folyamat, amelynek célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt – olvasható a kormany.hu-n.

Ezt érdemes tudni a 12 pontról és annak elfogadásáról

A „Pilvax-kör” (többek között Petőfi, Jókai, Vasvári Pál és Bulyovszky Gyula) március 14-én este végleg elhatározta, hogy a bécsi forradalom nyomán cselekvésre szánja el magát. Március 15-én délelőtt mozgósították az egyetemi ifjúságot, felolvasták a 12 pontot, amelyet később Landerer és Heckenast nyomdájában a Nemzeti dallal együtt, cenzori engedély nélkül kinyomtattak. Így született meg a sajtószabadság. Délután háromkor a Nemzeti Múzeumnál tartottak egy nagygyűlést, majd a tízezresre duzzadt tömeg a hajóhídon átvonult Budára, ahol hivatalosan is életbe léptették a 12 pontban foglalt követeléseket, és szabadon bocsáttatták az állítólagos sajtóvétség miatt bebörtönzött Táncsics Mihály újságírót, akit a tömeg diadalmenetben vitt Pestre. Este a Nemzeti Színházban a betiltott Bánk Bán előadásával ünnepelték a forradalom győzelmét.

Mi történt március 15. után?

Másnap, március 16-án már Pest vármegye alispánja, Nyáry Pál, Rottenbiller Lipót Pest városának alpolgármestere és mások álltak a mozgalom élére és így vált az országos jelentőségűvé. Este a két testvérváros ki volt világítva, az utcákon hömpölygő tömeg pedig azt harsogta: „éljen a szabadság!” Az ablakokból nemzeti színű lobogók lógtak. Ezalatt Kossuth Bécsben tárgyalt a Habsburg-vezetőkkel, akik belementek, hogy március 17-én gróf Batthyány Lajost nevezzék ki miniszterelnöknek a frissen megalakuló önálló magyar kormány élére. Létrejött tehát a független magyar kormány.

Így ért véget a forradalom

1848. szeptember 11-én Jellasics horvát bán 35 000 fős seregével megtámadja a magyar kormányt. 1848. szeptember 29-én a jórészt újoncokból álló magyar sereg visszaveri a közel kétszeres túlerőben lévő horvátok támadását. Jellasics fegyverszünetet kért, amit visszavonulásra használt fel.

1848 szeptemberében lemond a magyar kormány a tárgyalási politika kudarca miatt.

a tárgyalási politika kudarca miatt. 1848. október 3-án a Habsburg uralkodó Jellasicsot teljhatalmú magyar királyi biztosává és a magyar fegyveres erők főparancsnokává nevezi ki.

1848 decemberére az európai forradalmak többségét már leverték, és Magyarországon is kezdtek megerősödni a forradalom ellenségei.

1849. április 2-án megkezdődik a tavaszi hadjárat, ami május 21-ig, a budai vár bevételéig tart.

1849. június közepén orosz tábornokok vezetésével közel 200 000 fős orosz hadsereg tör Magyarországra a Habsburgok kérésének megfelelően.

1849. augusztus 13-án Görgei Artúr leteszi a fegyvert Világosnál az orosz tábornok csapatai előtt.

1849. augusztus 17-én Damjanich átadja Aradot az oroszoknak, 26-án Munkács is megnyitotta kapuit a cári csapatok előtt.

1849. október 6-án Aradon kivégzik a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten az Újépületnél sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt is.

Programok

Március 14-én adják át a Kossuth- és Széchenyi-díjakat, másnap pedig zászlófelvonással indul a tervezett programok sora, amikkel az 1848-as forradalom és szabadságharc hőstetteire emlékezünk. A miniszterelnök március 15-én, délután háromkor mond beszédet Kiskőrösön, a Petőfi szülőháza előtt, a fővárosban pedig számos családi, gyermek és kifejezetten felnőtteknek szánt program közül lehet választani.

Ezek a főbb március 15-ei programok

2023. 03. 14. 16.00 óra Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása

2023. 03. 15. 09.00 óra Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonása

2023. 03. 15. 9.20 óra Ünnepi Huszármenet a Nemzeti Múzeumhoz

2023. 03. 15. 10.30 óra Díszünnepség a Múzeumkertben

2023. 03. 15. 10.00–18.00 óra Szent Korona látogatása a Parlamentben

A programokról részletesen

Az eseménysorozat 15-én 9.00 órakor kezdődik Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonásával, majd fél 10-kor indul az ünnepi huszármenet a Nemzeti Múzeumhoz az Alkotmány utcából. Tervezett érkezés: 10.00 óra. Ezt követően a Nemzeti Lovas Díszegység elhalad a múzeum előtt. 10.30–11.30 óra között díszünnepség lesz a Múzeumkertben, eközben – egészen este 6 óráig – ingyenesen látogatható a Parlament. Az érdeklődők megtekinthetik a Díszlépcsőházat, a Kupolacsarnokot, valamint a Szent Koronát. 17.30–23.00 óra között ünnepi fényfestés lesz a Magyar Nemzeti Múzeum homlokzatán, bent a múzeumban pedig egész nap családi programok várják az érdeklődőket.

Családi és gyermekprogramok március 15-én

A Magyar Nemzeti Múzeum rejtett kincseit is fel lehet fedezni a szabadságharc kezdetére emlékezve. 3 éves kortól tematikus túraútvonalakkal várják az érdeklődőket, aminek keretében műkincseket, lebilincselő történeteket, évszázados titkokat és a magyar történelem rendkívüli alakjait ismerhetjük meg. A látogatók az alábbi tematikus útvonalak közül választhatnak:

Családi útvonal

A magyar történelem legfontosabb eseményei

3 Múzeumi top 10 műtárgy

Nők a magyar történelemben

Ugyancsak a múzeumban vehetnek részt a kisgyermekes családok és felnőttek 11.00 és 16.00 között különböző forradalmi játékokban. Lesz óriás társasjáték, kirakó és memóriajáték. Ugyanebben az időintervallumban műkincsvadászatot is tartanak, ami a múzeum jegypénztárától indul. A díszteremben színező sarkot alakítanak ki, ahol kézműves programokon is részt lehet venni 10.00–16.00-ig. 4–10 éves kor között, maximum 12 fős csoportokban süteménykészítő foglalkozást tartanak a Geraldine – Auguszt cukrászdában a Múzeumkertben. 10.00 és 14.00 között óránként egy csoportot indítanak. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz között.

Programok felnőtteknek

A felnőttek többek között kurátori, exkluzív és tematikus tárlatvezetésen, múzeumkerti és épülettörténeti sétán vehetnek részt, általában 30 fős csoportokban a Nemzeti Múzeumban. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Kapcsolódó programok

A Budavári Palotanegyedben is lesznek március 15-én előadások, kiállítások, zene, tánc és irodalom, történelmi séták és ingyenes családi programok, fegyverbemutató és lovas huszárok. A legtöbb esemény ingyenes, de a népszerűbb programoknál előzetes regisztráció szükséges a részvételhez. További részletek itt találhatók. A Várkert Bazárban március 14-én este 7 órakor Petőfi bicentenáriummal lehet megünnepelni minden idők egyik legjelentősebb magyar költőjének életművét. Részletek és jegyvásárlás itt. Másnap a János vitézt lehet megnézni egy zenés darab formájában, 10 órakor pedig Jankovics Marcell rajzfilmfeldolgozásában. Ez utóbbi program ingyenes. Rendeznek a 1848-as hősök tiszteletére szabadtéri kiállítást is a Várkert Bazárban és ugyancsak lesznek gyermekjátékok, huszárhajsza, csikós udvar, improvizációs előadások és várséta is. A részletes programok itt olvashatók.

Közlekedés

Március 15-én, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján változik a vonatok, buszok és a HÉV-ek közlekedési rendje.

Vonatok

Szerdán ünnepi menetrend szerint közlekednek a vonatok. Előtte és utána munkanapi menetrend érvényes.

A kihasználtabb reggeli és délutáni InterCity (IC) vonatokhoz a lehetőségekhez képest egy-két kocsival többet kapcsolnak a helyjegyek elővételi vásárlásától függően a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza közötti Nyírség InterCity vonatokhoz, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Budapest között közlekedő Tokaj IC vonatokhoz, a Budapest–Nagykanizsa közötti Tópart IC vonatokhoz, a Budapest–Keszthely közötti Balaton IC vonatokhoz és a Budapest–Tapolca vonalon közlekedő egy-egy sebesvonathoz. A helyjegyek elővételi vásárlásától függően további többletkocsikkal készül a vasúttársaság.

A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőttcsoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményekkel. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt március 14-én 10 órától 15-én éjfélig vehetik igénybe.

Vasúti jegyváltáshoz az utasok 5 százalékos kedvezménnyel használhatják az automatákat, és 10 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe az online jegyvásárlást az Elvirán vagy a MÁV applikációban is.

Volánbusz

A Volánbusz járatai március 15-én, szerdán a munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint közlekednek. A nemzeti ünnep előtti és utáni napokon, március 14-én és 16-án a munkanapra, tanítási napra meghirdetett menetrend lesz érvényben. Egyes településeken a helyi járatok az általános közlekedési rendtől eltérően közlekedhetnek.

MÁV-HÉV

Március 15-én a munkaszüneti napi menetrend, a nemzeti ünnep előtti és utáni napokon, március 14-én és 16-án a munkanapra, tanítási napra meghirdetett menetrend lesz érvényben minden HÉV-vonalon.

A menetrend itt tekinthető meg:

Tömegközlekedés Budapesten

A nemzeti ünnephez kapcsolódó programok miatt március 15-én közúti korlátozásokra, és emiatt közösségi közlekedési változásokra kell készülni a belvárosban. Március 15-én délelőtt a Kossuth Lajos tér–Alkotmány utca–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Múzeum körút útvonalon, illetve a Múzeum körúton, valamint egész nap az Andrássy út Nagykörúton belüli szakaszán lesznek lezárások. Kérjük, hogy gépjárművel közlekedve kerüljétek el ezeket a térségeket.

Lezárják a forgalom elől március 15-én:

a VIII. kerületben a Bródy Sándor utcát a Pollack Mihály tér és a Múzeum körút között, a Múzeum utcát a Szentkirályi utca és a Múzeum körút között, az Üllői utat a Szabó Ervin tér és a Kálvin tér között, valamint a Múzeum körutat a Kálvin tér és az Astoria között 8.00-tól 13.00-ig;

a VI. kerületben az Andrássy utat a Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon között 8.00-tól 23.00-ig;

az V. és a VIII. kerületben a Kossuth Lajos tér–Alkotmány utca–Bajcsy-Zsilinszky út–Deák Ferenc tér–Károly körút–Astoria–Múzeum körút–Múzeumkert útvonalat 9.00-tól 10.30-ig;

a VI. és a XIV. kerületben az Andrássy utat a Hősök tere és az Oktogon között 15.30-tól 17.00-ig.

A valós idejű közúti közlekedési változásokat ide koppintva mindig megtalálod. Az ünnepnapon utazásodat érdemes a valós idejű forgalmat figyelő alkalmazásokkal – mint a Waze vagy a Google Maps – még indulás előtt megtervezni.

További részleteket a folyamatosan frissülő oldalon találhatsz.