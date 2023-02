Isten veled! – zokogva siratják barátai a szentlőrinci horrorbaleset áldozatát

Hatalmas csattanásra riadtak fel vasárnap hajnalban a helyiek a nyugodt, csendes baranyai településen, Szentlőrincen. Nem sokkal éjfél után két kocsi rohant egymásba: az egyikük Bükkösd felől, másikuk Pécs irányába hajtott, amikor egymásba rohantak.

A kocsi szinte felismerhetetlenségig összeroncsolódott Fotó: Police

A kocsik szinte teljesen összeroncsolódtak, a Bükkösd felől érkező autót vezető férfi pedig olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a tragédiát, többen is a csúszós útra gyanakszanak.

– Azt mondták, hogy nagyon durván össze volt törve az egyik kocsi, szóval lehetséges, hogy picit gyorsabban is ment a kelleténél, de valószínű, hogy az út is csúszott. Akkor pedig még gyors tempó sem kell, elég kis sebességnél egy aprócska fékezés, és a kocsi irányíthatatlanná is válik. Lehet, így tért át az egyik autó a másik sávba – vélekedett egy környéken élő férfi.

A tragédia áldozatát, Csabát azóta is tucatnyian gyászolják.

Ők is azt állítják, hogy a férfi nem volt felelőtlen sofőr, régóta vezetett.

Csabi odafigyelt a vezetésre, nem játszotta feleslegesen az eszét. Nem tudjuk, hogy mi történhetett, de megszakad a szívünk, ha a családjára és rá gondolunk

– mondta a férfi egyik ismerőse. Hozzátették, ők is úgy gondolják, hogy esetleg megcsúszhatott a kocsival.

Nem tudjuk, ott milyen volt az út állapota, de lehetséges, hogy valamin menet közben megcsúszott az egyik kocsi, vagy esetleg rosszul lett a sofőr. De aznap brutális erejű szél is volt, még azt sem tartjuk kizártnak, hogy egy széllökés lehet a baleset okozója, mert valóságos orkán tombolt akkor

– mesélte az ismerős. A szél ereje valóban nagy volt aznap hajnalban: az esethez ugyanis a Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltók érkeztek segíteni, akik egy posztban jelezték: a vihar miatt a világítás és a lámpa nem működött a mentés alatt.

– A viharos szél következtében a káreset időpontjában a közúti lámpa és a világítás jelentős része nem működött – írták.

A barátok összetörtek Csaba halála után:

Csabi nagyon jó ember és jó barát volt, még mindig nem hisszük el, hogy elment. A családjának sok erőt kívánunk ezekben a borzalmas napokban

– szögezte le az ismerős.

A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit.