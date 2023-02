Szülei karjaiban halt meg egy 4 éves kisfiú, akit az orvosok többször is hazaküldtek

A The Sun számolt be arról a szívszaggató esetről, ami a kis Rayhan Majidnnal történt. A 4 éves kisfiúnak erős fejfájással kezdődött a kálváriája, mellyel az édesanyja többször is elvitte már orvoshoz. Először 2017 októberében, amikor az orvosok azt mondták, nincs semmi komoly baja a kisfiúnak.

Fotó: Pixabay.com

A gyermek édesanyja, Nadia azt mondta, hogy hatszor küldték el az orvosok, mielőtt kisfiát mentő vitte be a kórházba, ahol jött az újabb sokk a szülőknek: kisfiuk agyában egy 3 cm x 4 cm-es daganatot mutattak ki a vizsgálatok. Az orvosok szerint az egresszív, harmadik fokozatú daganat már az agytörzset is érintette.

Végül megtörtént, ami felfoghatatlan: kevesebb mint egy évvel a diagnózis felállítása után Rayhan 2018. április 7-én szülei karjaiban végleg itthagyott bennünket.

Nadia megemlékezéséből kiderül, hogy kisfia egészséges és aktív volt, rendszeresen úszott, taekwondózott és foizott is:

Soha nem volt beteg, de 2017 októberében, amikor négyéves volt, egy este sírva ébredt. Amikor odamentem hozzá, nem volt teljesen magánál. A fejét szorongatta, és azt mondta, hogy meleg van, de nem tudtam szemkontaktust teremteni vele vagy közelebb jutni hozzá

– emlékezett vissza a gyászoló édesanya.