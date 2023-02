Szívbemarkoló sorokkal gyászolja édesanyját az eltűnt Piroska lánya

Két évvel az eltűnése után találta meg a rendőrség Szilágyi Piroska holttestét. Mint a lánya is megerősítette, a DNS-azonosítás teljes bizonyossággal kimutatta, hogy édesanyjára bukkantak rá. Piroska még 2021 januárjában tűnt el otthonából, akkor éppen egyik lányánál lakott Esztergomban. Gyermekei minden követ megmozgattak, hogy az idős nő nyomára bukkanjanak, ám nem jártak sikerrel. Végig bíztak azonban abban, hogy édesanyjukat megtalálják élve, most ez a remény foszlott szét.

Két évig keresték az eltűnt Piroskát Fotó: Pixabay.com

„Visszatekintve, az elmúlt két évben számos keresésen mentünk keresztül, mindent megtettünk – amit lehet” – írta Facebook-oldalán Piroska lánya, Szilvia. Drónokkal, keresőkutyákkal, mentőcsapatokkal is keresték édesanyjukat, ellenőrizték az ország különböző pontjairól befutott információkat, reménykedve abban, hogy Piroskának esetleg emlékezetkiesése lehet, és nem talál haza. „Rengeteg gondolat van most bennem. Rengeteg kimondatlan szó” – írta Piroska lánya, akinek minden bizonnyal erőt kellett vennie magán ahhoz, hogy megírja a köszönősorokat azoknak, akik az elmúlt években részt vettek édesanyja felkutatásában. „Sokan álltak mellettünk! Sok civil, rendőr és civil szervezet is. Hálásan köszönöm nektek, hogy édesanyukám keresésében részt vettetek, minket pedig egyben-, néha pedig összetartottatok! Köszönettel tartozom a kutatásban segítséget nyújtó összes rendőrnek, különösképpen egynek, remélem, magadra ismersz a sorokban. Köszönjük a segítséged, és hogy erőn felül helytálltál” – írta Szilvia, aki posztjában arra is kitért, hogy szerinte a hatóságoknak komolyabban kellene venniük az eltűntek keresését. „Természetesen tudjuk, hogy fontosabb bűnelkövetések is vannak egy idős asszony eltűnésénél, viszont Ő is egy ugyanolyan élet – volt” – írta.

Szilvia azt ígérte az érdeklődőknek, hogy bővebb információkkal is szolgál majd. Egyelőre azonban a csendes gyász időszaka következik. „Kérem Önöket, kérlek titeket, engedjétek meg, hogy szűk körben zárhassuk le a történteket. Pár nap elvonulás után pedig rátok való tekintettel, bár közvetítés útján, de megismerhetitek Szilágyi Piroska igazi történetét. Remélve azt, hogy számos tanulságot fog hozni nektek és azoknak, akik ezzel foglalkoznak – mind a hivatásos, mind az önkéntes szektorban” – írta Szilvia.