„Mindenki szerette őt” – Szörnyű lakástűz áldozata lett a híres magyar kutatónő

Tűzoltók tucatja lepte el a győri Bajcsy-Zsilinszky utcát, miután az egyik társasház tetőtéri lakásában hatalmas lángok csaptak fel. A helyiek közül többen is a tűzoltók szirénázására eszméltek hajnalban, mint mondták, szörnyű látvány volt:



A tűzoltók hajnalban vonultak a lángoló házhoz – Fotó: Nagy Gábor / Kisalföld

– Nem lakunk messze, de még innen is lehetett látni. Szörnyű volt. Amikor felkeltünk, a tűzoltók már dolgoztak. Csak azt reméltük, hogy senki nem sérült meg. Később hallottuk, hogy sajnos ez nem így történt – mondta szomorúan egy szemtanú.

Az épületből több embert is ki kellett menekíteni, azonban az érintett lakásban tartózkodó két embert már nem sikerült kihozni: mind a ketten életüket vesztették a lángok között.

Kiderült, hogy egyik áldozat a vármegyeszerte híres és köztiszteletben álló néprajzkutató-muzeológus, V. Szalontay Judit volt.

A többszörösen kitüntetett, 76 éves néprajzkutatót szinte mindenki ismerte és szerette, szakmailag és emberileg is nagy tiszteletnek örvendett:

Judit alapította a csornai múzeumot, és az intézmény igazgatója is volt nyugdíjig. De a múzeum ezután is a szíve csücske maradt, szinte egy részévé vált, hiszen ő kezdte a gyűjtést, szeretettel gondozta, ameddig csak tudta. Csodálatos szakember és ember volt. Összetörtünk, amikor megtudtuk, hogy vele történt ez a tragédia

– mondta lapunknak az asszony egyik ismerőse. Nem volt, aki ne szerette volna a nagy tudású kutatót:

Még nyugdíj után is szívét-lelkét beletette a munkájába, ez volt az élete. Sok egyetemistának segített a szakdolgozatában, könyveket írt, izgalmas konferenciákat tartott. De nem csak szakmailag, emberileg is pótolhatatlan veszteség

– tette hozzá szomorúan egy másik ismerős.

A ház teljesen kiégett, a két embert már nem lehetett megmenteni – Fotó: Olvasói fotó / Kisalföld

Juditot az egész szakmai közösség, munkatársak, múzeumok és kutatók is egy emberként gyászolják, búcsújukban többen is Judit volt munkáival emlékeznek meg az igazgatónőről:

– A mai megrázó hír után különösen fájó bemutatni azokat a kultikus textileket, amelyekkel több tanulmányában is foglakozott. A muzeológusok hisznek abban, hogy a kutatott tárgyak örökkévalósága némiképp őket is éri, ha a műtárgyakat nézzük, halványan felsejlik kutatójuk arca is – írták megrendülten.

A rendőrség nyomoz az ügyben, ugyanis időközben kiderült: a tüzet vélhetően gondatlanság okozta, így büntetőeljárás keretében vizsgálják a történteket. Többek szerint az asszony nagyon sok holmit tárolt otthonában:

Sok minden volt felhalmozva, lehetséges, hogy a korábbi, múzeumi gyűjtőmunkájából. Innen sajnos már elég egy ottfelejtett étel is

– vélekedett egy ismerős. Azt is hozzátették, hogy a másik áldozat, egy férfi nemrég költözött Judithoz:

– Nemrég bukkant fel, azóta ott lakott Juditnál. Nagyon sajnáljuk, ami velük történt.