Egyre balhésabb Újpalota Fő tere - az emberek éjjelente már nem mernek átmenni itt

Egy XV. kerületi Facebook-csoportban tették közzé, hogy február 13-án hétfőn ismét verekedés támadt az újpalotai Fő téren. A poszt szerint az egyik üzletben verekedett össze az eladóval egy ittas vásárló. A konfliktus közben a bolt berendezését is szétverte a két férfi, majd amikor megérkeztek a rendőrök, egyikük a járőrre is rátámadt. A kiérkező rendőrök vetettek véget a balhénak, mindkét verekedőt elvitték.

Évek óta jellemző Újpalota Fő terén a verekedés. Fotó: Shutterstock

A Fő tér a kerület egyik legzűrösebb helyszíne

Nem a hétfői az első eset, hogy verekedés alakul ki a Fő téren. A XV. kerület egyik honlapján több cikk is azt bizonyítja, hogy már évek óta problémás a környék. Tavaly májusban ugyanebben az üzletben ütötték le egy üveggel a bolti eladónőt, aki eléggé megsérült.

A kerületben összesen 90 köztéri térfigyelő kamera van, melyeket az önkormányzat közterület-felügyelői a nap 24 órájában folyamatosan figyelnek. Ennek ellenére szinte minden naposak a verekedések és a problémák. 2022. április 6-án a késő délutáni órákban tört ki egy verekedés az újpalotai Fő téren, ahol a kamerák segítettek beazonosítani a balhé résztvevőit.

Újpalota egyik legzűrösebb környéke a Fő tér. Fotó: Nagy Zoltán

Nem biztonságos a környék

Hiába a térfigyelő kamerák, a baj folyton megtörténik. Tavaly augusztusban például két férfi fosztott ki egy alvó embert a Fő téren, akitől ellopták a mobiltelefonját. A probléma már évekre nyúlik vissza, ugyanis 2019-ben már petíciót is gyűjtöttek a lakosok a Fő téren balhézók eltávolításáért.

„Újpalotán, a Fő téren rendszeresen kötözködik a járókelőkkel egy kisebb társaság. Aki arra jár, bármikor láthatja a már délelőtt részeg, agresszív férfiakat, akik folyamatosan kötözködnek a téren áthaladókkal, fenyegetik őket" - írták annak idején a kerület egyik honlapján. A probléma azonban úgy tűnik azóta sem oldódott meg.

Sok lakó szerint már nem biztonságos a környék Fő tér körüli része. Fotó: Róka László / MTI

Kiakadtak a kerületben élők

A hétfői verekedés kapcsán újra felszínre törtek az indulatok a környéken élőkből. Többen is kifejezték kommentben a nemtetszésüket.

Az egész tér egy csöves tanya! Más kerületek dísze a "Fő tér", nálunk a szégyene!

- írta az egyik hozzászóló felháborodottan, amire reagált egy évtizedek óta a kerületben élő lakos is.

„Ez mindig is ilyen volt. '71 óta lakom itt, csomó hely be is zárt azóta" - írta csalódottan. Nincs ezzel egyedül, hiszen sokan szeretnek a környéken élni, mégis a problémával kell szembesülniük.

„Annyira szeretek Újpalotán lakni és annyira rossz hogy ide gyűlnek az ilyen emberek..." - szomorkodott egy másik helyi lakos is kommentben. Van, aki szerint már odáig fajult a helyzet Újpalotán, hogy ha a Fő téren kell átmenni, akkor nőt és gyermeket nem szívesen hagy magára.

Gyerekem, feleségem nem szívesen engedem el egyedül bárhová, ha tudom, hogy át kell menniük a Fő téren. Ha én ott vagyok akkor nincs gáz, de nem lehetek mindig mindenhol ott

- írta a tanácstalan hozzászóló.