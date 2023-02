Orbán Viktor: Életeket csak tűzszünettel lehet megmenteni

Ötödik miniszterelnöki ciklusa első – de összesen 24. - országértékelését tartotta február 18-án, szombaton Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke, ezúttal a háború és a rezsi- és az inflációs krízis árnyékában; egy évvel ezelőtti évértékelője ugyanis épp az ukrajnai háború kitörése előtt hangzott el néhány nappal.

Orbán Viktor beszédében először a török és szír földrengésről emlékezett meg.

"A baj hirtelen jön, nem szól előre, hogy érkezik, nem kopogtat, egyszer csak ránk töri az ajtót. Bajban derül ki, kire lehet számítani. Ránk, magyarokra lehet számítani" – jelentette ki Orbán Viktor, aki hozzátette, a mentőcsapatok életük kockáztatásával 35 embert mentettek ki a romok alól.

"Egy ország büszke önökre!"

- köszöntötte a jelenlévő mentőket, akiket vastaps kísért.

"Választás, háború, energiaválság, infláció - hosszú órákig kellene beszélnem" - kezdett évértékelőjébe a miniszterelnök-pártelnök.

Orbán Viktor kijelentette, hogy nem azért jöttünk össze, hogy elmenjen, hanem megjöjjön az életkedvünk. Ma az a legfontosabb kérdés, hogy az európai életben végbemenő változások elveszik vagy meghozzák a magyarok életkedvét - tette hozzá. A 2023-as évek sikere azon múlik, hogy ezek felvillanyoznak minket, vagy nem. Orbán Viktor rámutatott arra, hogy mi magyarok nem ilyen megbokrosodott világban akartunk élni, de ez nem kívánságműsor.

Gyakran eszébe jut a sláger: "Anyám, én nem ilyen lovat akartam."

"Pedig már minden olyan szépen el volt gondolva, átrágtuk magunkat a szocialista kormányok által itthagyott romokon, a devizahiteleken, a nyugat előtti hasraesésen, a hálapénzen, a 'jó ez így is' beletörődő igénytelenségén. Kiderült, hogy jobban lehet élni munkából, mint segélyből, hogy a gyerek úgy teher, hogy boldogság. Kezdtük elhinni, hogy lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér" - fejtegette, hozzátéve, 1 millió ember állt munkába az elmúlt 12 évben, és háromszorosára nőtt a magyar gazdaság, keresztény alkotmány lett és újjászervezték a magyar államot.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a magyar gazdaság háromszorosára növekedett, és már a minimálbér is nagyobb, mint az átlagbér volt a szocialisták alatt. Orbán Viktor szerint Brüsszelt megvető bátorsággal újjászervezték a magyar államot, és az akadékoskodókat félretolva felépítettek egy új magyar gazdaságot is, amelyben mindenki esélyt kapott, hogy megtalálja a maga számítását.

Igaz, hogy fáradságos tíz év volt, izzadtunk is rendesen, térd, könyök lehorzsolva, vízhólyag is akadt jó néhány, de úgy éreztük, megérte

–mondta a miniszterelnök.

"Magyar Frank, a mi Ferink"

A tavalyi választásra utalva azt mondta, "Gyuri bácsiék begurítottak ide 4 milliárd forintnyi dollárt, hogy legyen mivel lövöldözni, azt hiszem, egy kicsit elkalibrálták".

Szerinte a "magyar Frank, a mi Ferink" épp most próbálja összefogdosni a gazdátlanul maradt lovakat - vont párhuzamot a Volt egyszer egy vadnyugat című filmből. Ha az ellenfelünket nézzük, akkor nem a számuk, hanem a képességeik alapján kell megítélni őket - tette hozzá. A kétharmados győzelmek mögött munka van, és ezt méltányolják az emberek - mondta Orbán Viktor. "Ha mindig szerencséd van, akkor lehet tudsz valamit, például szereted a hazádat. A baloldalnak azt kellene megértenie, hogy a győzelemhez szív kell, és nem elég a szerencse."

Jövendölése szerint az ország hamarosan a legjobbak között lesz, sok lesz a gyerek, és ha az oroszlán és a bárány nem is költözik össze, reméli, a baloldal is megérti, ez a hazánk, és nincs másik.

"Világ a vadnyugat felé vette az irányt"

Orbán Viktor kijelentette, a világ a vadnyugat felé vette az irányt, az előttünk álló válság pedig 4-5 év is lehet akár.

Amikor a Nyugat a szankciókkal belépett a háborúba, mindent újra kellett gondolnunk. Ez vitte el az áprilisi választás utáni hónapokat – jelentette ki Magyarország miniszterelnöke. Az összes nagy célt újra kellett vizsgálni. Úgy látja, a célokról nem kell lemondani, csak az eszközökön kell változtatni. Továbbra is barátokat akarunk szerezni a külpolitikában - tette hozzá. Blokkosodás helyett összekapcsolódásra van szükség.

A külhoni magyarok is számíthatnak ránk.

Marad a családpolitika, marad a munkaalapú gazdaság, marad a nyugdíjasokkal kötött megállapodás és vele a tizenharmadik havi nyugdíj, és marad a rezsivédelem is. Folytatjuk az egyetemek és a gazdaság összekapcsolását.

A magyar kézbe vett stratégiai ágazatokat, a bankszektort, az energiaszektort, a médiaipart magyar kézben tudjuk tartani, sőt a távközlési és infokommunikációs területet is visszamagyarosítjuk, és láthatáron Ferihegy visszavásárlása is.

És itt nem állunk meg, már lobog a szélben a szélzsák. Bocs.

Marad a vidéknek tett ígéret is, soha nem látott fejlesztéseket indítunk be, annyi forrást biztosítunk, amennyit még nem látott a magyar vidék, még az Osztrák–Magyar Monarchia idején sem. A termelő mezőgazdaság mellé felépítjük a feldolgozó mezőgazdaságot. A privatizációval tönkretett magyar élelmiszeripart feltámasztjuk, lesznek az élelmiszeriparban is nemzeti bajnokaink, akik a világpiacon is helytállnak majd. Mégsem járja, hogy külföldről ránk zúdított élelmiszert kelljen vásárolniuk a magyaroknak - fejtette ki Orbán Viktor.

És marad a keleti országrész felzárkóztatásának terve is. Ideje, hogy végre gazdaságilag és az életszínvonal tekintetében is egyesítsük Hunniát és Pannóniát. Ezért hidakat építünk a Dunán, a paksit befejezzük, a mohácsit hamarosan megkezdjük. A Győr–Szombathely–Veszprém ipari övezet mellé beemeljük a Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc háromszöget.

Ehhez sok energia kell, annyi amennyi még sohasem volt Magyarországon. Nem adjuk fel, hogy a gyermekes családok ugyanúgy éljenek, mint a nem gyerekesek - mondta a kormányfő.

A legveszélyesebb év

Szerinte 2023 lesz a legveszélyesebb év a háború és az infláció miatt. Egyértelműsítette, a háborúból ki kell maradni.

"Megteheti-e egy ország, hogy szövetségeseivel ellentétben a béke pártján áll?" - tette fel a kérdést. Meggyőződése szerint helyes, sőt egyedül ez a helyes. Az ukrán menekülteket be kell engedni, és szerinte "jól tettük, hogy Magyarország történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtását" tettük.

A háború szerinte két szláv nép háborúja, Magyarország pedig elismeri Ukrajna jogát a védekezéshez, de Magyarország - Orbán Viktor szerint - nem helyezheti Ukrajna jogait Magyarországéi elé, és "a pénzzel is csínján bánunk" - figyelmeztetett.

Megerősítette: gáz-, olaj- vagy energiaipari szankciókat Magyarország nem fog támogatni, hisz kell a kapcsolat a béketárgyalások és a háború befejezése érdekében.

Orbán Viktor szerint Oroszország nem fenyegeti Európa biztonságát, legfeljebb az atomfegyver bevetése révén, de

"az orosz haderő nincs abban a helyzetben, és jó ideig nem is lesz, hogy megtámadja a NATO-t".

Szerinte stratégiai célokban nincs is különbség Brüsszel és Magyarország között, kell egy biztonságos Ukrajna Oroszország és az EU között, a kérdés az, hogy ezt milyen eszközökkel lehet elérni. Magyarország NATO-tagságát létfontosságúnak nevezte, "beljebb persze könnyebb lenne, Ausztria és Svájc példáját követve eljátszhatnánk a semlegesség gondolatával, de a történelem nem adta meg ezt a luxust nekünk".

Európán kívül minden ország tisztában van az ukrán háború korlátozottságával. A magyar felfogás a világban általános, és nem életszerű, hogy Oroszország fenyegetné Európa biztonságát - mondta a kormányfő. "A mi békepárti és a többiek háborúpárti álláspontja mögött elhomályosodik az, hogy Oroszország ne jelentsen fenyegetést Európára, és legyen Oroszország és Magyarország között kellően széles és mély terület, egy szuverén Ukrajna."

A különbség az eszközökben van, a háborúpártiak szerint ezt Oroszország legyőzésével lehet elérni, szerintünk pedig azonnali tűzszünettel és béketárgyalásokkal - tette hozzá. A mi javaslatunk mellett van egy további súlyos érv.

Életeket csak tűzszünettel lehet megmenteni.

Az emberveszteség mértéke már többszázezres nagyságrendű, a fájdalom, a megözvegyülés, az árvák számának növekedése, a tengernyi szenvedés hullámai csak tűzszünettel csendesíthetők le.

Aláhúzta azt is, "brüsszeliták" még nem adták az életüket a háborúban, magyarok már igen, ezért

"több tiszteletet a magyaroknak Brüsszelben, Munkácson, Washingtonban és Kijevben".

Szerinte Európa a háborúba sodródás perceit éli, valójában már közvetett háborúban is áll Ukrajna finanszírozásával, illetve Oroszország szankcionálásával; mint felidézte, sisakokkal kezdődött, emberéletek kioltására nem alkalmas eszközökkel folytatódott, és már szó van harci repülők szállításáról és úgynevezett békefenntartó egységekről - ezt "holdkórságnak" nevezte.

A megoldás a háborúban az lenne, ami a grúz háború esetében volt, elszigetelték a konfliktust és béke született, de Krím esetében is született egy minszki megállapodás.

Most viszont - mint folytatta - nem ezt az utat választotta Európa, ami újabb érv a brüsszeli szuperállam ellen, az erős nemzetállamok mellett.

Orbán Viktor: Állni fogjuk a sarat

Orbán Viktor rámutatott arra, hogy folyamatosan fogyott el a béketábor. A németek úgy tesznek, mintha a németek mindig is a háború oldalán álltak volna, alapos emberek, ha csinálnak valamit, akkor kitartóan csinálják. Mára Magyarország és a Vatikán maradt békepárti, de ennek komoly következméyei lesznek - tette. A háború egyre vadabb és kegyetlenebb lesz, ezért jó, ha felkészülünk, hogy a velünk szembeni hangnem is egyre durvább és kíméletlenebb lesz.

"Provokációk, sértegetések, fenyegetések és zsarolások. Állni fogjuk a sarat" - mondta Orbán Viktor, aki szerint nem kéne, hogy Amerika egy jóbarát (Goodfriend) és egy présembert (Pressman) követően egy Puccini nevű embert küldjön követnek Magyarországra.

Orbán Viktor szerint a sima és kényelmes utak a háborúba vezetnek. A tárgyalások nem az ukránok és oroszok között történnek majd, hanem az amerikaiak és az oroszok között. A háborúpártiak szerint az idő az ukránok és a Nyugat oldalán áll.

A háború elhúzódása nyílt háborúhoz vezethet és a világháború veszélyét is elhozhatja.

Brüsszelnek az infláció ellen kellene háborúzni

"A betegség neve szankciós infláció, a vírus neve pedig brüsszeli szankciók" - fogalmazta meg a diagnózist.

Mint mondta, Brüsszel kötötte össze az áram árát a gázéval, ettől szabadultak el az energiaárak, és "közgazdasági egyszeregy", hogy ez mindennek megdobja az árát, különösen, ha egy állam behozni kényszerül az energiát, "a mamutok zsebre tették a profitot, amit a szankciós infláción keresztül az emberekkel fizettettek meg" - húzta alá.

"A szankciók négyezer milliárd forintot vettek ki a magyarok zsebéből 2022-ben. Ennyivel többet költöttek a magyar vállalatok, az állam és a családok a szankciók miatt csak energiára Magyarországon. Ezt az összeget a vállalatok költhették volna béremelésekre, az állam adócsökkentésre vagy családtámogatásra, a családok pedig lakásvásárlásra vagy a gyermekeikre. Az ember csak áll a brüsszeli üvegpaloták között, és nem akarja elhinni, hogy mi folyik ott."

Brüsszelből segítség helyett csak újabb szankciók jönnek - mondta a kormányfő. Orbán Viktor közölte, hogy olyan pénzt nem kaptunk meg, amit a tagállamok közös hitelként vettek fel.

A magyar jogállamiságot bolházzák, miközben a rabomobil állandó ügyeletben van az Európai Parlament épületénél.

Ha már Brüsszel mindenképpen háborúzni akar, akkor az infláció ellen kellene háborút vívnia. Nem teszi. Mi viszont folyamatosan vívjuk a magunkét. Már most vagy két tucat intézkedést hoztunk, amelyekkel védjük a vállalatokat és a családokat.

"Demján Sándortól azt tanultam, hogy válság idején nincs normativitás, bátran be kell avatkozni a gazdaságba" - fejtegette.

Bejelentette, bevezetik a kedvezményes havi vármegyebérletet (9450 forint) és az országbérletet (18 900 forint).

Szerinte az infláció olyan, mint a tigris, amely ugrál, és nekünk egy töltényünk van: "bízzanak bennünk, eltaláljuk", év végére egy számjegyű lesz a pénzromlás üteme.

Nincs bocsánat a pedofíliára

A háborúból kimaradunk, a béke és a biztonság szigete maradunk - mondta. Orbán Viktor szólt arról is, hogy gyalázatos dolog történt az egyik iskolában.

A pedofíliára nincs bocsánat. A gyerek szent és sérthetetlen. A felnőtteknek meg az a dolga, hogy a gyerekeket bármi áron megvédjék.

Orbán Viktor kifejtette, nem érdekel bennünket, hogy megbolondult a világ. Nem érdekel bennünket, hogy miféle visszataszító hóbortoknak hódolnak egyesek. Nem érdekel bennünket, hogy Brüsszel mivel mentegeti, magyarázza a megmagyarázhatatlant. Ez itt Magyarország. Itt kell lennie Európa legszigorúbb gyermekvédelmi rendszerének! A jogszabályok megvannak, és újak lesznek, de itt mindenkire szükség lesz.

Mert a genderpropaganda nem egy jópofa marháskodás, nem egy szivárványos dumcsi, hanem a gyermekeinkre leselkedő legnagyobb veszély!

Azt akarjuk, hogy hagyják békén a gyermekeinket! Ami sok, az sok. Efféle dolgoknak semmi, de a világon semmi keresnivalójuk nincs Magyarországon, és különösen nincs az iskolákban

- zárta Orbán Viktor.