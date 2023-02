Mi történik Újpalotán? Félelmetes figurák miatt rettegnek a helyiek

Mozgalmasan telt a hét Újpalotán, sajnos negatív értelemben. Hétfőn máris balhéval indult a nap: a Fő téren található kisboltban verekedtek. Az egyik kerületi portál szerint egy részeg vásárló ment neki az eladónak, aki nem hagyta magát, így a bolt berendezése bánta az akciót. Alig telt el pár nap, és szerdán máris újabb dulakodás történt a kerületben. Ez alkalommal egy nagyobb élelmiszerlánc üzletében, az újpalotai piacnál. A problémát egy férfi okozta, aki lopni próbált az élelmiszerboltból, majd amikor az üzletvezető közbelépett, szóváltás és dulakodás tört ki. A lopni készülő férfi végül egy snitzerrel meg is vágta az üzletvezető kezét.

Sokan csak hallomásból tudnak a balhékról

A két esetet több XV. kerületi lakos is közzétette a közösségi médiában, és megosztó téma lett: vannak, akik szerint Újpalota egyre veszélyesebb, és vannak, akik alig tapasztalnak ebből valamit és szeretnek itt élni.

A két verekedés miatt a Metropol stábja azonnal autóba pattant és ellátogatott Újpalotára, hogy megkérdezze a lakosokat, megfelelőnek tartják-e a közbiztonságot a kerület ezen részén.

Megkérdeztük a lakosokat, milyennek tartják a közbiztonságot Újpalotán – Fotó: Róka László / MTI

Szerencsére a legtöbb újpalotai nem a saját bőrén tapasztalja meg a hírekben hallott veszélyes helyzeteket. A megkérdezettek nagy része azt mondja, biztonságban érzi magát Újpalotán, és bár szörnyű, hogy ilyen verekedésekről hallani, nem tartják veszélyesebbnek, mint Budapest más kerületeit.

Furcsának találom ezt a két e heti esetet, mert régebben ilyen nem nagyon fordult elő. Kisebb balhék voltak, de ilyen komoly támadások nem, pedig lassan 20 éve itt lakom

– mesélt a Metropolnak Ferenc, aki a kerület kertvárosi részén lakik és sok tekintetben biztonságosabbnak érzi a XV. kerületet, mint Budapest más részeit. Szintén nem érzi magát veszélyben Zsuzsi sem, aki bár gyakran lát félelmetes alakokat, szerencsére atrocitás még nem érte.

Amikor hajnalban jövök át a Fő téren, akkor azért kicsit félek, és parán hangzik ez a verekedéses sztori is

– árulta el Zsuzsi, aki azt elmondta, hogy szerinte félelmetesebbnek tűnik a környék, mint amilyen valójában.

Magdolna azóta nem hallott komolyabb esetről, hogy pár éve megöltek valakit Újpalotán, de a mostani hírek után úgy érzi, jobb lenne, ha nagyobb biztonságban élhetne a kerületben.

Tudok róla, hogy a Fő téren szoktak lenni gyanús emberek, akik miatt sokszor van verekedés. Emiatt itt szoktak járőrözni a rendőrök is, gyakran látom őket

– tette hozzá Magdolna.

Éva sokat jár a Fő téren keresztül, hajnalban és este is, így bőven lett volna alkalma összefutni rosszakarókkal. Ezidáig szerencsére nem történt baj, így nem érzi magát veszélyben.

„Szerintem jó a közbiztonság. Én sötétben és világosban is gyakran járok erre, és még semmilyen incidenst nem tapasztaltam, de sajnálatos, hogy megtörténnek ezek az esetek itt a környéken” – mondta lapunknak az asszony.

A kommentelők szerint Újpalota az új VIII. kerület

Az e heti két dulakodás kapcsán az újpalotai lakosokból heves indulatok törtek fel. Bár azok a lakók, akikkel mi találkoztunk nem tapasztaltak nagyon durva esetet, vannak, akik másképp gondolják Újpalota helyzetét.

Az interneten többen is hangot adnak felháborodásuknak – Fotó: Shutterstock

„Hiába bontották el az italozót, ha most a helyén egy boltban lehet megvenni a piát már reggel 6-kor. Vannak, akik napi szinten itt vannak. Láttam olyat is, aki délelőtt úgy gondolta a Fő téren, a padon lövi be magát fecskendővel” – írta az egyik hozzászóló, aki az esetet akkor jelentette is.

Többen is azt a véleményt osztják, hogy be kellene zárni a kisboltot, ahol a hétfői incidens történt, de van olyan is, aki szerint az egész Fő teret át kéne alakítani, hogy kulturáltabb és biztonságosabb legyen.

Az egyik hölgy hozzászóló pedig egyenesen ezt írta: