Fantasztikus hírt jelentett be a fővárosi állatkert

Valentin-nap, azaz Bálint napja alkalmából ketten egy jegy áráért kereshetik fel az állatkertet szerelmespárok, testvérek, rokonok vagy akár barátok. Összetartozásukat elég csak azzal igazolniuk, hogy érkezéskor a kapunál megölelik egymást – olvasható az állatkert MTI-hez eljuttatott keddi közleményében.

Fotó: MTI



A tájékoztató szerint a páros belépőjegy mellett mind a négy napon további páros kedvezményeket kínálnak a kert egyes vendéglátóhelyei, valamint páros kedvezmény jár a több mint 110 éves műemléki Schäftner-körhintára is.

A sokféle látnivaló közül az állatkert közleménye külön is kiemeli a dolmányos hangyászokat. Az állatkertekben ritkán látható, Dél-Amerikában honos fajt több mint nyolcvanévnyi szünet után láthatja újra a nagyközönség. A fővárosi állatkert Pálmaházában Ricardo, a hím állat már decemberben bemutatkozott a látogatóknak, nemrégiben viszont egy nőstény is érkezett, összeszoktatásukat a múlt héten kezdték meg az állatkerti szakemberek.

A közlemény szerint Ricardo jövendőbelijének most nevet keresnek, erre a városligeti intézmény hétfőn hirdetett internetes szavazást a honlapján (https://zoobudapest.com/ezt-latnod-kell/hirek/itt-lehet-szavazni-ricardo-parjanak-nevere).

Mint írják, három – a Fióna, a Kiara vagy a Moana – névre lehet voksolni, a szavazatokat csütörtökön éjfélig várják, az eredményhirdetésre pedig pénteken kerül majd sor.