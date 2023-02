Életveszélyes: bármikor rázuhanhat a járókelőkre a karácsonyfa Kispesten

A karácsonyfákat általában vízkeresztkor szokták leszedni. És hogy miért pont ekkor? A hagyomány szerint azért, hogy a meghitt és szeretetteljes ünnepi időszakot felváltsa a mulatság, azaz a farsang, ami nemcsak az újévet ünnepli, de el is köszön az óévtől. A farsangból is csupán már csak 2 hét van hátra, viszont vannak olyanok, akik még csak most döntöttek úgy, hogy megszabadulnak a karácsonyi fenyőtől.

Az 5. emeletről dobták ki a megunt karácsonyfát – Fotó: Metropol

Egy közösségi oldali csoportba posztolt egy helyi lakos egy képet, amin látszik, hogy egy karácsonyfa akadt fenn egy fa tetején. A fényképből kiindulva elég valószínű, hogy a fa gazdája meg akarta spórolni magának az időt és az energiát, ezért úgy döntött, nem viszi le a kukákhoz az elhasznált karácsonyi díszletet, hanem inkább kidobta Kispesten az 5. emeleti ablakából.

Az illető viszont bele sem gondolt abba, hogy ezzel a járókelők életét is veszélyezteti, hiszen bárkire rá is zuhanhatott volna a tűlevelű. A kommentelők rögtön meg is jegyezték, hogy csoda, hogy az utóbbi napok szeles időjárása ellenére is fent maradt és nem zuhant rá senkire.

– Baromi nehéz levinni a kukáig, tényleg.....az meg, hogy kidobja az ablakon, rá egy fára, már teljesen meghaladja az értelmi intelligenciáját! – írja az egyik felháborodott kommentelő.

Budapesten a karácsonyi ünnepeket követően a Fővárosi Közterület-fenntartó szervezetten gyűjti össze és szállítja el a fenyőfákat. A logisztikai feladat nem mindennapi, hiszen a becslések szerint mintegy 500-600.000 darab tűlevelű kerül ki az utcákra, ezt a mennyiséget kell kezelniük, illetve a hasznosításukat megoldaniuk. Vízkeresztet, azaz január 6-át követően kezdődik az igazi kihelyezési dömping, amely általában 1-1,5 hónapig tart. Ilyenkor úgynevezett fenyőfajáratok szállítják el a már feleslegessé vált karácsonyfákat. Ezt megelőzően, illetve ezt követően a normál hulladékszállító célgépek gyűjtik össze az örökzöldeket.