Eddig tart ez a pokolian hideg idő, már látszik a változás

Az elmúlt napok hidegfrontjai a legtöbb embert eléggé megviselték. A következő hét viszont kárpótol minket a fagyos időért, hiszen szinte tavaszias időjárásra számíthatunk.

Tavaszias időjárás várható Fotó: köpönyeg.hu

Már a hétvégén is melegedésre számíthatunk, csupán éjszaka jelenhetnek meg mínuszok. Napközben a napsütés mellett északon néhol még enyhe záporok is előfordulhatnak. A jövő héttől viszont igazi kirándulós időnk lesz, nyoma sem lesz a mínuszoknak. Hajnalban többnyire –3 és +3 fok közötti értéket mérhetünk. Délutánra 6 és 9 fok közé esik a hőmérséklet, de akár 13 fokig is felmelegedhet a levegő. Érdemes tehát kihasználni ezt az időt arra, hogy töltsünk egy kicsit többet a természetben, élvezzük ki a napsütést.

Számottevő fronthatás sem fogja terhelni a szervezetünket, a frontérzékenyek is javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A hirtelen időjárás-változás viszont az arra érzékenyeknél fejfájást okozhat, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél pedig ízületi fájdalom jelentkezhet.