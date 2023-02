A kislányom agykárosodást szenvedett, úgy érzem, cserben hagytak az orvosok – mondta az összetört édesanya

A kis Ada Millardnak mindössze 12 hetes korában kezdett furcsa mozgásokba a szeme, ami gyakran be is vérzett, majd ezt a jelenséget egy sor aggasztó mozgásszervi probléma is követte. Amikor azonban 28 éves édesanyja, Ella Dea megpróbált időpontot kérni az orvoshoz, azt a választ kapta, hogy csak nyolc hét elteltével tudják fogadni.

A kis Ada sorsa máshogy is alakulhatott volna Fotó: Illusztráció – Pixabay

Ella értetlenül mesélt, hogy a háziorvosok egyszerűen nem vették észre, hogy a kis Ada fejében egy teniszlabda méretű ciszta fejlődött ki, és ez okozta a problémákat. A The Sun szerint a kétgyermekes anyuka azt is elmondta, hogy csak sokkal később – amikor maga vitte be sürgősségire a kislányát – született meg a diagnózis, miszerint hét hónapos kisbabájának egy nagyon nagy Arachnoid ciszta nőtt az agyában. Ez a ritka daganat pedig tragikus módon látássérülést, rohamokat és életre szóló agykárosodást okozott gyerekének.

Most egy rendkívül kockázatos műtét vár Adára annak érdekében, hogy megszabadítsák a daganattól, édesanyja azonban úgy véli, hogy másképp alakultak volna a dolgok, ha hónapokkal korábban, már a háziorvosnál észreveszik.

Ha korábban beavatkoztak volna, nem kezdődtek volna el a rohamok, nem sérült volna annyira a látása, és nem károsodott volna annyira az agya sem. A probléma az, hogy a ciszta aktívan növekszik, és minél nagyobb, annál több kárt okoz

– nyilatkozta az édesanya, aki hozzátette

Úgy érzem, hogy a háziorvosunk cserben hagyott. Úgy gondolom, ha nem volt 100%-os a diagnózisában, akkor egy olyan valakihez kellett volna küldenie, aki ennek a területnek a szakértője.

Ada június 27-én született problémamentes terhességet követően – tette hozzá Ella, aki elmondta, hogy

Borzasztó, hogy látnom kellett, ahogy szenved.

A család most pénzt gyűjt a további orvosi kezelésekre.