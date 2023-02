A fagyos napok után a hétvégére ez a szörnyűség vár ránk

Az elmúlt egy hétben megtapasztalhattuk, hogy milyen is az igazi tél. Legalábbis éjszakánként az ország több pontján mínusz 10, mínusz 15 fokig is lecsökkent a hőmérséklet. Cserébe ragyogó napsütésben volt részünk, amely jót tett a kedvünknek. Nos, ennek az időjárási periódusnak most vége.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint szombaton már csak mínusz 4 fok lesz, napközben pedig akár 6 fokot is mérhetünk, ám felhős és napos periódusok váltják majd egymást. Vasárnapra megszűnnek az éjszakai fagyok, a napi maximum pedig elérheti akár a 8 fokot is, ám élénk, vagy erős széllökések várhatók.

Fotó: Robert Hoetink / Shutterstock

A jövő héten aztán valamivel kedvezőbbre fordul az időjárás. Továbbra sem várhatóak éjszakai fagyok, napközben pedig 8-9 fokig is felmelegedhet a levegő hőmérséklete. A napsütés a hét semelyik napján nem lesz zavartalan, de minden nap várható, hogy lássuk egy kicsit a Napot.

Az AccuWeather februári előrejelzése egyébként azt mutatja, hogy a kemény fagyok már nem térnek vissza ezen a télen, legfeljebb mínusz 1, mínusz 2 fok lehet éjszakánként, de inkább pozitív tartományban marad a hőmérséklet. Napközben pedig 6-11 fokra számíthatunk, vagyis nagyjából ennyi volt a tél.