RETRO RÁDIÓ

Ennyi, vége van: a világhírű énekesnő 7 év után válik

Az énekesnő 7 év után elhagyja férjét. A nehéz döntést feloldhatatlan ellentétekre hivatkozva tette meg Christina Perri.

Megosztás
Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.04. 21:15
válás párkapcsolat házasság

Christina Perri 7 év házasság után beadta a válókeresetet férje, Paul Costabile ellen. Az énekesnő hivatalosan is kezdeményezte a válást, férjével 2017. december 12-én házasodtak össze.

Christina Perri válik férjétől
Christina Perri válik férjétől
Forrás: Christina Perri Instagram videó

A beadványban Perri a válás okaként „feloldhatatlan ellentéteket” jelölt meg, és a gyermekek közös jogi és fizikai felügyeletét kéri - közölte a PEOPLE.

Christina Perri 7 évig volt együtt férjével

Perri kérvényezte, hogy a bíróság ne ítéljen meg házastársi tartást Costabile számára. A papírokból az is kiderül, hogy a házaspár házassági szerződést írt alá egy nappal esküvőjük előtt.

A pár korábban gyakran osztott meg szerelmes bejegyzéseket – Costabile például az esküvőjük napján ezt írta:

Négy éve találkoztam álmaim nőjével, ma pedig feleségül vettem őt. Hálás vagyok Istennek a kapcsolatunkért, a családunkért és mindenért, amit együtt kaptunk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu