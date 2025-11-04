Ennyi, vége van: a világhírű énekesnő 7 év után válik

Christina Perri 7 év házasság után beadta a válókeresetet férje, Paul Costabile ellen. Az énekesnő hivatalosan is kezdeményezte a válást, férjével 2017. december 12-én házasodtak össze.

Christina Perri válik férjétől

Forrás: Christina Perri Instagram videó

A beadványban Perri a válás okaként „feloldhatatlan ellentéteket” jelölt meg, és a gyermekek közös jogi és fizikai felügyeletét kéri - közölte a PEOPLE.

Christina Perri 7 évig volt együtt férjével

Perri kérvényezte, hogy a bíróság ne ítéljen meg házastársi tartást Costabile számára. A papírokból az is kiderül, hogy a házaspár házassági szerződést írt alá egy nappal esküvőjük előtt.

A pár korábban gyakran osztott meg szerelmes bejegyzéseket – Costabile például az esküvőjük napján ezt írta: