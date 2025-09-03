RETRO RÁDIÓ

Kiderült, mikor és hol lesz Keresztes Tibor Cintula temetése

A legendás lemezlovast 80 éves korában érte a halál.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.03. 08:42
Cintula temetés DJ

Mint arról elsők között beszámolt a Metropol: 81. életévében elhunyt a legendás lemezlovas, Magyarország első DJ-je, Keresztes Tibor Cintula.

Gyászol az ország, elhunyt a Jászai Mari-díjas Varga Zoltán
81. életévében elhunyt a legendás lemezlovas, Magyarország első DJ-je, Keresztes Tibor Cintula (Fotó: Pixabay – Képünk iIllusztráció!)

Keresztes Tibor Cintulától 2025. szeptember 22-én, hétfőn 11 órakor vesznek végső búcsút a Kelenföldi Evangélikus Templomban (1114, Budapest, Magyari István út 1-3.)

Azt kérik a résztvevőktől, hogy Cintula személyiségéhez méltón, aki mindig a vidámságot, sokszínűséget és az élet szeretetét képviselte, egy szál színes virággal emlékezzenek rá. A búcsúztatást követően Cintula hamvait az altemplomban helyezik örök nyugalomra – utóbbi nem nyilvános esemény.

A legtöbben így emlékeznek Cintulára, aki fergeteges bulikat varázsolt:

Egy beszélgetős műsor, melyben Takáts Tamás mellett Cintula volt a vendég: 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu