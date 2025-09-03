Kiderült, mikor és hol lesz Keresztes Tibor Cintula temetése

A legendás lemezlovast 80 éves korában érte a halál.
Mint arról elsők között beszámolt a Metropol: 81. életévében elhunyt a legendás lemezlovas, Magyarország első DJ-je, Keresztes Tibor Cintula.
Keresztes Tibor Cintulától 2025. szeptember 22-én, hétfőn 11 órakor vesznek végső búcsút a Kelenföldi Evangélikus Templomban (1114, Budapest, Magyari István út 1-3.)
Azt kérik a résztvevőktől, hogy Cintula személyiségéhez méltón, aki mindig a vidámságot, sokszínűséget és az élet szeretetét képviselte, egy szál színes virággal emlékezzenek rá. A búcsúztatást követően Cintula hamvait az altemplomban helyezik örök nyugalomra – utóbbi nem nyilvános esemény.
A legtöbben így emlékeznek Cintulára, aki fergeteges bulikat varázsolt:
Egy beszélgetős műsor, melyben Takáts Tamás mellett Cintula volt a vendég:
