Kiderült, mikor és hol lesz Keresztes Tibor Cintula temetése

Mint arról elsők között beszámolt a Metropol: 81. életévében elhunyt a legendás lemezlovas, Magyarország első DJ-je, Keresztes Tibor Cintula.

81. életévében elhunyt a legendás lemezlovas, Magyarország első DJ-je, Keresztes Tibor Cintula (Fotó: Pixabay – Képünk iIllusztráció!)

Keresztes Tibor Cintulától 2025. szeptember 22-én, hétfőn 11 órakor vesznek végső búcsút a Kelenföldi Evangélikus Templomban (1114, Budapest, Magyari István út 1-3.)

Azt kérik a résztvevőktől, hogy Cintula személyiségéhez méltón, aki mindig a vidámságot, sokszínűséget és az élet szeretetét képviselte, egy szál színes virággal emlékezzenek rá. A búcsúztatást követően Cintula hamvait az altemplomban helyezik örök nyugalomra – utóbbi nem nyilvános esemény.

A legtöbben így emlékeznek Cintulára, aki fergeteges bulikat varázsolt:

Egy beszélgetős műsor, melyben Takáts Tamás mellett Cintula volt a vendég: