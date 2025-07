Keményen nekimentek Meghan Markle-nek: "Csak azt ne higgyük, hogy ő maga taposta a szőlőt..."

Meghan Markle a saját márkája, az As ever védjegye alatt július 1-jén piacra dobta rozéját, amely rekordidő alatt, kevesebb mint egy óra alatt el is fogyott. A 43 éves sussexi hercegné a Napa-völgyből hozta el a napfény ízét állítólag és „gondosan válogatott, kifinomultan elkészített” borként hirdette az Instagram oldalán. De vajon tényleg ilyen különleges?

Meghan Markle saját márkájú rozéját kóstolták meg a királyi szakértők - a vélemények meglepőek! / Fotó: JLPPA / Bestimage

Meghan Markle rozéja nem olyan, mint amilyennek hirdeti?

A Palace Confidential című YouTube-műsor új epizódjában a brit királyi szakértők kóstolót tartottak és nem mindenki volt lenyűgözve. A Daily Mail népszerű publicistája, Jan Moir kissé élesebben fogalmazott:

Ez nem akármilyen rozé... Ez a Sussexi Hercegné Rozéja! Csak azt ne higgyük, hogy ő maga taposta a szőlőt...

Ami igazán meglepte Jan-t, az a bor 14,5%-os alkoholtartalma.

Skóciában ezt úgy hívnánk: Wreck the Hoose Juice, vagyis házromboló lötty! Ez borzasztó erős egy rozéhoz képest!

- nevetett, majd hozzátette, hogy a népszerű Whispering Angel például 12,5%-os, ami világszerte bestseller.

Maga a bor a királyi szakértő szerint túl édes és gyümölcsös első kóstolásra, inkább szilvás, barackos jegyeket érzett. Miközben Meghan ásványos ízekről áradozik.

Bár a palack dizájnja és az ára is vitatott volt a műsorban, az biztos: Meghan bora beszédtéma lett.