Újratervezés és új esély! Egy háromgyerekes anyuka élete gyökeres fordulatot vett – Galéria!

Zobák Anita, a Sárszentmihályon élő háromgyermekes, 37 éves egyedülálló anya élete éveken át csak megpróbáltatások sorozatából állt. A feladás szélén azonban új eséllyel, egy szebb élet reményében érkezett az Újratervezés csapata.

Újratervezés előtt – Anita elsőre el sem hitte, hogy ez a valóság és nem csupán egy álom (Fotó: TV2)

Újratervezés és újrakezdés

Az Újratervezés e heti adásában megismerhettük Anita és három gyermekének, a 13 éves Dominik, a 9 esztendős Hanna és a két éve született Belián történetét. Az édesanya egyedül maradt, és minden feladat, felelősség rá hárult, miután legkisebb gyermeke születése után a párja elhagyta őket. A kapcsolatuk nemcsak zátonyra futott, de súlyos viták és bántalmazás is kísérte azt, amelynek hatására Anita pánikrohamokkal és ájulásokkal küzdött. A nehéz időkben legfőbb támaszát a legidősebb fia jelentette.

Anita minden erejével azon volt, hogy gyermekeinek biztos otthont teremtsen, így egy rendkívül leromlott állapotú házat vásárolt, amit saját erejéből szeretett volna felújítani. Azonban a mosodai fizetéséből esélye sem volt befejezni a munkálatokat. Emiatt évekig albérletről albérletre költöztek, zsúfolt lakásokban éltek, és állandó bizonytalanságban teltek a napjaik.

Ekkor érkezett a fordulat, az Újratervezés 2025-ös évadának elindulása, ami új esélyt hozott Anita életének történetében. A műsor stábja teljes körű lakásfelújítással ajándékozta meg a családot. Minden gyermek külön szobát kapott, a ház otthonos, meleg légkört áraszt, és ami talán a legfontosabb, végre állandó otthonra leltek.

Nehéz volt szavakat találni, amikor a család belépett az új otthonába (Fotó: TV2)

„Innen már senki nem tesz ki minket”

Az „élő nagy leleplezés” során Anita meghatottan mondta:

Nem kell többé albérletre költeni, nem kell félni a hónap végétől. Innen már senki nem tesz ki minket.

Ez az új otthon nyugalmat és biztonságot jelent a család számára, ami hosszú évek óta először valósulhatott meg.

A felújítási munkálatok ideje alatt a család izgalmas programokon is részt vett. Csutival ellátogattak a bécsi Tengerek Házába, majd a Práter vidámparkja következett. Szabó Zsófi egy különleges lovaglással lepte meg őket, melynek során Anita életében először ült lóra. Dominik pedig egy igazi fiúknak való élménnyel gazdagodott: kipróbálhatta a quadozást.

Az Újratervezés a TV2 Klub csatornán tekinthető meg, ahol hétről hétre új családokat és új sorsokat ismerhetünk meg. A műsor, amely nemcsak házakat újít fel, hanem életeket is újraépít. Zobák Anita és gyermekei most végre újrakezdhetik – biztonságban, szeretetben és reménnyel telve.