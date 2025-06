Tóth Gabi vallomása: Nem énekesnőnek készült, ezt a szakmát űzte volna

Tóth Gabi neve mára fogalom, a közélet megkerülhetetlen alakja. 17 éves volt, mikor a közönség megismerte a Megasztárnak hála. Most elárulta, valójában nem is énekesnek készült…

Tóth Gabi eredetileg nem a mikrofon előtt képzelte el magát (Fotó: Polyák Attila)

Tóth Gabi Megasztár álma megvalósult

„Az én utam a nagyszínpadra úgy vezetett, hogy tulajdonképpen táncosnak készültem! A Batsányi Táncegyüttesben táncoltam. Le voltak osztva otthon a szerepek: ugye a testvérem volt az énekes, én a táncos” – mesélte az M2 Petőfi TV portréműsorában a családanya, utalva nővérére, Tóth Vera énekesnőre.

„Aztán jött a tehetségkutató, amit a testvérem meg is nyert 2004-ben, és nagy szeretettel gondoltam arra, hogy egyszer majd én is ilyen színpadon állhassak. Szóval a kézzel írt önéletrajzomat feladtam a tapolcai postán és egy évre rá bekerültem én is: 2005-ben, most húsz éve, hogy a legjobb női előadó lehettem ebben a műsorban” – utalt a Megasztár 2. évadára, ahol Molnár Ferenc Caramel és Palcsó Tamás mellett a dobogó harmadik fokára léphetett fel. Az idei évadban pedig Tóth Gabi zsűritagként tér vissza a tehetségkutatóba.

Tóth Gabi időről időre stílust váltott a megfelelő trendek szerint, mára letáborozott a rockos-népies vonalnál (Fotó: Bors)

A menedzsmentje határozta meg a stílusát

A közönség rockerként ismerte meg, ám mint mondja, a népi vonal mindig is fontos szerepet töltött be az életében: nagy sajnálatára csak másfél évtized múltán iktathatta a zenei pályája szerves részévé a stílusjegyeket.

„A zenei stílusomat a zenei divatok is formálták, illetve bizonyos menedzsmentek is alakították, aszerint, hogy mikor mi a trendi…” – idézte fel az énekesnő a keserédes emléket.

„Valahogy a rock mindig az életem része volt, de a folk-rock dalokat is nagyon szerettem. Mindig az volt az álmom, hogy népies-rockos zenéket csináljak.”

Erre tizenöt évet kellett várnom! Igazából megmaradt az a jó kis rockos Tóth Gabi, csak ékesítjük a zenét mindenféle Kárpát-medencében jellemző, csodálatos autentikus dallamokkal

– fejtegette, majd hozzátette, most leginkább azzal tud kiteljesedni, hogy szerelme, Pap Máté Bence legújabb csapata, a Legényes táncegyüttesével közös turnékra jár országon belül és határon túl.