Bűnösnek vallotta magát Matthew Perry ketaminos orvosa!

Matthew Perry halálának ügyében újabb fontos fordulópont következett be: az egyik érintett orvos, Dr. Salvador Plasencia bűnösnek vallotta magát négy vádpontban, köztük halálos ketamindózis illegális elosztásában. A vádirat szerint a kaliforniai orvos többször is recept nélkül, diagnózis hiányában juttatott ketamint a színészhez, illetve közvetlen környezetéhez, mindezt jelentős pénzösszegért cserébe. A hatóságok szerint Plasencia gyakran úgynevezett „infúziós terápiák” keretében alkalmazta a szert, miközben saját magán is demonstrálta annak beadását.

Matthew Perry korábban nyíltan beszélt függőségéről. Fotó: KPA/ Northfoto

A bíróság figyelmeztette: akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható rá. Perry 2023 októberében hunyt el otthonában, a boncolási jelentés szerint halálát akut ketaminmérgezés okozta, amelyhez hozzájárult szívbetegsége és az a tény is, hogy a szert közvetlenül egy jakuzziban érte hatás. A nyomozás során öt személy ellen emeltek vádat, közülük Plasencia már a harmadik, aki beismerő vallomást tett. A színész személyi asszisztense, Kenneth Iwamasa, valamint egy másik orvos, Mark Chavez szintén elismerték felelősségüket, írja a People.

Egy hollywoodi ismerős, Erik Fleming is beismerte, hogy szerepe volt a szerek beszerzésében. Egyedül Jasveen Sangha, egy feltételezett drogelosztó tagadja a vádakat, tárgyalása augusztusban várható. Perry halála óta egyre több kérdés merül fel az alternatív terápiás kezelések felügyeletéről és az orvosi felelősség határairól. A színész korábban nyíltan beszélt függőségéről, és halála után családja alapítványt hozott létre szenvedélybetegek támogatására.