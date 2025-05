Nagy Duett: Kiderült a titok, Sydney van den Bosch születendő kislányáról beszélt

Sydney van den Bosch esküvője után szinte azonnal beindultak a találgatások, hogy vajon mikor terveznek családot alapítani. Azt már tudni lehetett az utolsó A Nagy Duettes versenye óta, hogy a Szerencselány várandós, majd azt is felfedte, hogy kislánya lesz, most pedig a baba nevéről is elárult egy titkot. Lissák Laura megpróbálta kideríteni, hogy mi lesz a kislány neve, de Sydney csak annyit árult el, hogy a kicsi különleges nevet kap és nem magyar neve lesz. Mint elmondta, az első pillanattól kezdve tudják, hogy mi lesz a neve, és senkit nem hívnak így, mert a kismama olyan nevet keresett, akire nem tud asszociálni, hogy "tiszta lappal indulhasson".