Kulcsár Edina ezentúl bekeményített!

Kulcsár Edina nevéhez rengeteg minden köthető, de az biztos, hogy nagyon szereti a családját és fontosnak tartja, hogy mindig fitt és egészséges legyen az örökké mozgó gyermekei mellett. A közösségi oldalán nemrégiben közzétett egy videót, amelyben elhatározta, hogy komoly lépéseket tesz egészsége érdekében.

Kulcsár Edina bekeményített! / Fotó: Metropol

Kulcsár Edina mindig is odafigyelt a külsejére

Kulcsár Edina nagyon nyitott különböző mozgásformák terén, szeret kísérletezni magával. Továbbá az otthoni edzéseket kedveli a legjobban, amire a követőit is rendszeresen motiválja. Most a rendkívül népszerű HIIT edzésforma gyakorlatokat mutatja be követőinek videóformában, ami láthatóan igazán megedzi az egykori szépségkirálynőt. A videója mellé azt írta a modell;

Ez a HIIT edzés brutál kemény volt — de pont erre volt ma szükségem!

Mindig feltöltenek energiával és motiválnak , még a legszürkébb napokon is!

- tette közé Edina.