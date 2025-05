Elárulta: betegséggel küzd a Farm VIP sztárja

Görgényi Fruzsina színésznő, a Farm VIP egykori szereplője, most egészen más szerepbe kényszerült: betegséggel küzd, és otthon, betakarózva próbálja túlélni a kellemetlen napokat. Az állapotáról saját Instagram-oldalán osztott meg egy személyes hangvételű bejegyzést. Természetéből adódóan, derűsen áll a kellemetlen élethelyzethez.

Görgényi Fruzsina igyekszik pozitívan felfogni a helyzetet (Fotó: Szabolcs László)

Görgényi Fruzsina három takaróba bugyolálva fekszik otthon

„Most éppen torok rendellenességekkel fekszem három takaróba bugyolálva. Ilyenkor nehéz elképzelni, hogy amúgy egy vidám, egészséges, tettre kész ember vagyok. Most ezekkel a fotókkal emlékeztetem magam erre. Nem is értem miért nem raktam még ki őket” – osztott meg néhány művészi képet a színésznő.

A színésznőnél a jelek szerint torokgyulladás vagy valamilyen felső légúti fertőzés jelentkezhetett, ami miatt kimerült állapotban pihenésre kényszerült. Noha pontos diagnózist nem osztott meg a nyilvánossággal, a bejegyzésben szereplő „torok rendellenesség” megfogalmazás arra utalhat, hogy nem egyszerű megfázásról van szó. Az is lehet, hogy hangszálait is érinti a probléma – ami számára, mint előadóművésznek, különösen érzékeny terület.

Őszintén beszél betegségről, nehéz napokról

Ez nem az első alkalom, hogy Görgényi Fruzsina őszintén beszél egészségi állapotáról. Korábban hallásproblémákkal küzdött, ami miatt pszichológus segítségét is igénybe vette, és bár gyógyszeres kezelésre is szüksége lett volna, végül természetes úton, önismereti munkával gyógyult ki a helyzetből.

Fruzsina a Farm VIP során is gyakran került testi-lelki megterhelés alá. Játékostársai gyakori beszólásai miatt nehéz lelki folyamatokon ment keresztül. Arról számolt be akkor, hogy a játék során teljesen eltorzult az önképe, és csak a műsor visszanézése után döbbent rá arra, hogy valójában nem is vele volt a probléma. Mint mondta, a később kapott rengeteg pozitív visszajelzés segített abban, hogy visszanyerje önbizalmát.

Görgényi Fruzsinát sok bántás érte a Farm VIP-ban (Fotó: Markovics Gábor)

A híres akaraterejére van szükség

Versenyszelleme és kitartása azonban mindig is erősségei közé tartozott: