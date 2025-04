Ezt látnod kell! Szabó Zsófi élete legmerészebb dekoltázsát villantotta – fotó

Szabó Zsófi tehetsége mellett szépsége is lázban tartja az országot, ami persze nem is csoda, hiszen nem is olyan rég a Dancing with the Stars színpadán kápráztatta el a közönséget, hétvégenként pedig A Nagy Duett zsűriszékében foglal helyet.

Szabó Zsófi – Fotó: Szabolcs László / Szabolcs László

Most kikerült a netre pár felfoghatatlanul szexi kép Szabó Zsófiról, aki a felvételeken gigadekoltázst villant, miközben úgy néz ki, mint egy igazi díva. A fotók láttán egyáltalán nem meglepő, hogy sokak szerint nincs is nála szebb nő egész Magyarországon, hiszen valóban hihetetlenül gyönyörű, ráadásul még tehetséges is – írja a Bors.

A sztármami dögös fotóit itt meg is nézheted: