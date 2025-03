„MI VAN??!!” – Rékasi Károly teljesen kiakadt

Rékasi Károly 1980-ban érettségizett a jászberényi Liska József Erősáramú Szakközépiskolában. Ezt követően a Színház- és Filmművészeti Főiskolán tanult, ahol 1986-ban diplomázott Szinetár Miklós osztályában. A híres színész érzelmileg sosem szakadt el a szülővárosától, és a mai napig jó viszonyt ápol a volt iskolatársakkal, akikkel rendszeresen találkoznak. Idén is összehoztak egy osztálytalálkozót, sőt azt is kitalálták, hogy aki nem helyben lakik - Rékasi már rég nem ott él - az szobát foglal egy helyi hotelben. A foglalással azonban komoly problémák akadtak...

Rékasi Károly gimnazista évei nagyon boldogok voltak Jászberényben (Fotó: Mediaworks archív)

Rékasi Károly hotel kalandja

A színész a Facebook-oldalán írta meg az egészen szürreális történetét, aminek a lényege az, hogy a recepciós hölgy azt kérte tőle a szobafoglaláskor, hogy legyenek kedvesek egyszerű reggelit kérni, mert nem tud egyszere a konyhában és a recepción is szolgálatot teljesíteni.

„Érettségi találkozót szervezünk május végére. (...) Felvettem a kapcsolatot az egyik helyi, 3 csillagos superior szállodával, ahol megadták a kért információkat, de! Elmondták, hogy a reggelit, - mivel akkor valószínűleg más nem lakik majd a szállóban - úgy kell elfogadnunk, hogy készítenek egy létszámtól függő hidegtálat és esetleg mellé lehet virslit főzetni, vagy kérhetünk rántottát. Ezzel kapcsolatban nem is volt semmi kifogásom, de aztán az információt adó hölgy elmondta, hogy nagyon bonyolult dolgot ne kérjünk, mert mivel a recepciós megy be a konyhába a meleg reggelit elkészíteni, s ezalatt a recepción is kell neki feladatot teljesíteni, így nem vehetjük igénybe túl sokáig az idejét” - írta a színész.

Rékasi Károly nem hitt a fülének (Fotó: Nagy Zoltán)

Rékasi Károly kiakadt

„MI VAN??!! Én erre azt mondtam, hogy ez a redukált létszám az ő belső ügyük, a szálloda szolgáltatási színvonalát nekik kell biztosítani az az ő dolguk, az enyém pedig az, hogy a végén fizetni tudjak. Mindenki tegye maradéktalanul a saját dolgát... Erre a hölgy érezhetően megsértődött, én pedig elköszöntem tőle. Ja igen: A környékre sem megyek Jászberényben a hotelnek” - zárta a sorait Rékasi Károly.