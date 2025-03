39 éves lett Lady Gaga, a művészvilág kaméleonja

Lady Gaga, eredeti nevén Stefani Joanne Angelina Germanotta az elmúlt évtizedekben a zenei és filmes világ egyik legmeghatározóbb alakjává vált. Pályafutása során nemcsak tehetségével, hanem extravagáns stílusával és sokoldalúságával is kitűnt.

Lady Gaga Tour: a rajongók örülhetnek, az énekesnő 2025-ben világ körüli turnéra indul (Fotó: X17online.com)

Lady Gaga dalok: Örökzöldek lesznek, ha tetszik, ha nem

Pályafutása 2005 környékén kezdett belendülni, amikor már fellépései voltak, nem sokkal később pedig szerződést kötött a Sonyval, ahol olyan hírességeknek kezdett dalokat írni, mint Britney Spears, Fergie vagy a Pussycat Dolls. Az igazi áttörést a „The Fam” című albumának megjelenése hozta meg számára, 2009-ben kiadott „The Fame Monster” című albumán Bad Romance című dalát a mai napig minden idők egyik legjobb, legfülbemászóbb dallamú popslágerének tartják a kritikusok. Karrierje kezdetén még merész és sokszor provokatív öltözködésével hívta fel magára a figyelmet. Olyan ikonikus ruhadarabokkal sokkolta a közönséget, mint a 2010-es MTV Video Music Awards-on viselt húsruha, amely máig emlékezetes pillanatként él a popkultúrában. Zenei pályafutása során olyan slágerekkel hódította meg a világot, mint a „Just Dance”, a „Poker Face” és a „Bad Romance”. Ezek a dalok nemcsak a slágerlisták élére kerültek, hanem számos díjat is hoztak számára, beleértve 14 Grammy-díjat.

Az elmúlt években Lady Gaga művészi fejlődése új irányt vett. 2018-ban debütált a filmvásznon az „A Star Is Born" (Csillag születik) című filmben, ahol Bradley Cooper partnereként nyújtott alakítása világszerte elismerést aratott. A film betétdaláért, a „Shallow”-ért Golden Globe- és Oscar-díjat is kapott. 2021-ben a „House of Gucci” című filmben alakította Patrizia Reggiani-t, amely szerepért szintén számos díjra jelölték.

Lady Gaga koncert: Már nem kell sokat várni

2025 februárjában kiadta hetedik stúdióalbumát, a "Mayhem"-et, amely azonnal a Billboard 200 lista élére került, és több kategóriában is rekordokat döntött. Az énekesnő az új album megjelenését követően bejelentette "The Mayhem Ball" elnevezésű világkörüli turnéját. A Lady Gaga tour 2025. július 16-án indul Las Vegasban és olyan városokban lép fel, mint Seattle, New York, Miami, London, Stockholm, Milánó, Berlin és Barcelona.

