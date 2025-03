Gelencsér Timit és Gönczi Gábort is kellemetlen helyzetbe hozta a hasmenés

Hétfőn elindult a TV2 vadonatúj vetélkedője a Password – A jelszó. A műsorban Lékai-Kiss Ramóna vezetésével civil-celeb párosok küzdenek a 10 millió forintos nyereményért, amihez körönként egyszavas feladványok kitalálásával gyűjthetik a pontokat. Csakhogy ezeket csupán egy-egy szóval elmagyarázni egyáltalán nem könnyű, különösen, ha minél kevesebb segítséggel szeretnék megoldani a feladványt. A második adásban a sztárok közül Gönczi Gábor és Gelencsér Timi vállalta ezt magára, de egy kínos téma mindkettőjüket megizzasztotta.

Gelencsér Timi megmutatta milyen amikor hasmenése van (Fotó: Szabolcs László)

Gelencsér Tímea kezdhette azt a kört a játékban, amikor a hasmenés szót kapták meg jelszóként. Igencsak nagy fejtörést okozott neki, hogy bevállalja-e az első nyomot, vagy inkább a Tények műsorvezetőjének passzolja, de végül belevágott. Ehhez persze kénytelen volt a segítő szó mellé némi mutogatást is bevetni, így azt imitálta, hogy a hasát fogva vécére rohan. Ezután persze nagyon zavarba is jött, de Gelencsér Timi párja sajnos nem kímélte az influenszert, és másodszor is eljátszatta vele a kínos szituációt.

Full leégetem magam, hogy ezt kitaláld

– kiabálta nevetve, de a nyom sajnos nem jött be.

Gönczi Gábor is megszenvedett a hasmenéssel (Fotó: Nagy Zoltán)

Gelencsér Timi leleplezte magát

Még Gönczi Gábor is meglepődött ezen az „előadáson”, ami után meg is jegyezte, hogy ezek szerint ez valahogy így nézhet ki a valóságban is.

Hát igen, Timit nem láthatjuk ebben a szerepben olyan gyakran, de most igen. És most már tudjuk, hogy ez, hogy néz ki

– viccelődött a tévés, amire Timi csak egy kínos mosollyal tudott válaszolni.

Ezután persze Gábor sem maradt ki a jóból, és megmutatta, ő hogy reagál egy ilyen esetben. Ha pedig kíváncsi vagy arra, hogy Gelencsér Timi hogyan tudta ezt még tovább fokozni, megtudhatod a Password második részéből 21:45-től a TV2-n.