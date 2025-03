Örömhírt jelentett be Gelencsér Timi: az eljegyzése után újabb meglepetés érte

Egy igazán megtisztelő feladatot kaptam, idén én vezetem a Glamour Women Of The Year gálát! Tavaly ilyenkor jelölt voltam és Nektek köszönhetően el is hoztam a díjat. Még egy pár napig tudtok szavazni az idei kategóriák jelöltjeire! Emlékszem egy évvel ezelőtt nagyon kíváncsi voltam, hogy vajon hogyan alakul majd az este, most viszont másfajta izgalmakkal megyek a díjátadóra és alig várom, hogy újra összegyűljön sok-sok erős, bátor, céltudatos, nagybetűs NŐ!