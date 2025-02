Az edzőteremben esett egymásnak a TV2 szexi sztárja és barátnője

Már tavaly gyanakodni kezdtek a rajongók, hogy Orbán Olivér nem szingli többé. A TV2 szexi sztárjának hatalmas, női követőtábora van, akiknek nem kerülte el a figyelmét, hogy kedvencük egyre többször tűnik fel a Miss Influenszer 2023, Szőke Rebeka oldalán.

A TV2 sztárja és Miss Influenszer 2023 Szőke Rebeka szilveszterkor vállalták fel kapcsolatukat (Fotó: Instagram)

A TV2 sztárja és Szőke Rebeka nem rejtőzködik tovább

Szilveszterkor barátnőjével közös fotóval tudatta az Exatlon jóképű világbajnoka, hogy igaza van a rajongóknak, tényleg egy párt alkotnak Szőke Rebekával. Az énekléssel is próbálkozó szépséget egyébként korábban több hazai hírességgel is összehozták, de később mindig kiderült, hogy alaptalanok a pletykák. A fiatal lány sokáig csak kereste a szerelmet, ami úgy tűnik, hogy vére rátalált Orbán Olivér személyében, aki 2023-ban Európa legjobb wakeboardosa lett. A szerelmesek tavaly év végén már több közös fotót is posztoltak, de akkor még nem volt egyértelmű, hogy egy párt alkotnak.

Orbán Olivér és párja az edzőteremben estek egymásnak Fotó: Instagram

A sportoló és a Miss Influencer Hungary szilveszteri, intim fotója óta -ahol az Exatlon szexi sztárja átfogja Szőke Rebeka derekát, megfogta a hatalmas melleit, majd egy puszit nyomott az arcára- posztjaikból az is kiderült, hogy összeköltöztek és kapcsolatuk nagyon szenvedélyes. Olivér legutóbb Insta sztoriban egy edzőtermi fotót osztott meg arról, hogy bizony még ott sem tudnak egymásnak ellenállni…

Bódi Sylvivel boronálták korábban össze a szexi exatlonistát (Fotó: Bors)

Bódi Sylvivel is összeboronálták

A jóképű sportolót nemrég a korábbi playmate-tel boronálták össze, miután kikerült róluk egy ölelkezős fotó. Mint kiderült, csak egy fogadás miatt készült a bulis kép, amit Bódi Sylvi kezdeményezett, aki nagy rajongója Orbán Olivér sportteljesítményének.