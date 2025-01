Schóbert Lara elfelejtett melltartót venni az étterembe, extrém dekoltázst villantott

A 21 éves Schóbert Lara azon kívül, hogy jó genetikákat örökölt, kétségtelen, hogy odafigyel az egészséges életmódra is. Nem csoda, hisz tavaly egy komoly boxversenyen is indult, továbbá edzői pályfutását is beindította 2024-ben miután néhányszor helyettesítette édesanyját, Rubint Rékát az edzésein, ha neki dolga akadt. Így tehát nincs semmi meglepő abban, ha büszkén mutogatja magát.

Fotó: SZL

A szépséges fiatalról ismét vadító képek készültek, miután még melltartót is "elfelejtett" felvenni az étterembe. Ezt pedig Lara dekoltázst villantó zöld trikója tökéletesen engedte láttatni.

De egyáltalán nem ez az első alkalom, hogy ultradögös fotókkal jelentkezik, rajongói legnagyobb örömére: nemrég például csipkefehérneműben pózolt a kamerának, aminek köszönhetően érkeztek is az olyan kommentek, hogy:

Nagyon ott van a szeren.

Rubint Réka és Schobert Norbert egyetlen lánya tehát magabiztosan kezdi az évet. Ez pedig abban is megmutatkozott, hogy nemrég bátran ragadott mikrofont és énekelt közönség előtt a Maldív-szigeten édesapja legnagyobb örömére.

Lara legújabb szexi fotói IDE kattintva érhetőek el.