Azok az édes kis babalábak... Aprósággal a karjai közt köszönt be Lissák Laura

Lissák Laurát sokan a Dancing with the Starsnak köszönhetően ismerték meg, és zárták a szívükbe. A profi táncosnő a legutóbbi évadban már nem a színpadon, hanem online riporterként tért vissza a műsorba, a rajongók pedig ebben az új szerepkörben is odáig voltak érte.

Édes fotókat osztott meg Lissák Laura / Fotó: TV2

Laura közismert arról, hogy hatalmas állatbarát, éppen ezért, talán senki sem csodálkozott, amikor a közelmúltban bejelentette, bővült a család: méghozzá egy Zserbó nevű, mentett kiskutyával. A táncosnő korábban úgy nyilatkozott, mindenhová magával viszi a kiskedvencét, ezt pedig nemrég meg is mutatta, a közösségi oldalán közzétett fotókon.

Zserbó mindenhol ott van!

- jelentette be Instagram-posztjában a táncosnő, mialatt a csatolt fényképeken az látható, amint a kutyussal a karjai közt áll a tévében, a színfalak mögött.

Ahhhhh, azok a babalábak az első képen...

- olvadozott a kommentszekcióban Sydney van den Bosch, de a követők is odáig voltak az édes felvételekért, amelyeket IDE kattintva lehet megtekinteni!