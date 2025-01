Horváth Éva túl van a negyedik műtéten, most már "csodaszerrel" gyógyítanák

Horváth Éva a születésnapján, 2024 november 23-án, épp a 46. születésnapján szenvedett súlyos motorbaleset Balin. A lába négy helyen tört el, többek között nyílt lábszárcsont és bokacsont törést szenvedett. A kórházi tartózkodása alatt emellett a sebet baktériumok támadták meg, ami fertőzéshez vezetett. A modell ekkor döntötte el, hogy inkább Budapesten kezelteti magát, ami nehéz döntés lehetett, hiszen a két gyermeke a paradicsomi szigeten jár iskolába, így bele kellett azt is kalkulálnia, hogy a családja nélkül, egyedül marad itthon a bajban. Jelenleg egy steril szobában fekszik, és nagyon bízik az orvosaiban, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne veszítse el a végtagot. Mert sajnos ez is benne van a pakliban.

Horváth Éva súlyos motorbalesett szenvedett Balin (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Éva lehetőségei

A modell a közösségi oldalain számol be a gyógyulása stációiról, többek között arról, hogy az orvosok milyen terápiát javasolnak számára. Bár Horváth Éva jó kezekben van, a fertőzés még mindig jelen van a sebben, így a mai napig nem biztos, hogy pár csinos heggel megússza ezt a kalandot... ha rosszra fordulnak a dolgok, akkor drasztikus beavatkozásra lehet szükség.

Ezen a ponton meg is érkezett a mindent tudó, aggódó kommentelők hada, akik szerint van egy olyan "csodaszer", amely egy csapásra megoldja a problémát (nincs semmilyen orvosi bizonyíték a hatóanyag gyógyító erejére). A hozzászólók szerint Évának mégis ehhez kell fordulnia, ha gyorsan gyógyulni szeretne. Ilyen és ehhez hasonló ötleteket kap:

Horváth Éva Budapestre utazott, hogy itt kezeljék az orvosok (Fotó: Mediaworks archív )

„Szia Évi! Jobbulást kívánok így ismeretlenül! Próbáld ki a CDS-t és az ivermectint pár nap alatt megszabadulsz a baktériumoktól!”

„A legjobb! Csak erről kevesen tudnak. CDS-fújni is a sebre. Én belsőleg is fogyasztom.”

„CDS azaz klór dioxid. Bármilyen bőrelváltozásra lehet külsőleg használni. Fekélyes lábat is gyönyörűen helyre tud hozni. Minden baktériumot és vírust elpusztít.”

Hogy Horváth Éva kipróbálja a szert vagy sem, azt nem tudni, egyelőre az is nagy dolog lenne, ha arról számolna be, hogy ez a negyedik műtét sokat segített az állapotán. Addig is a jó hír, hogy Éva szakértő orvosok kezei között van, akik valószínűleg tudják, mi a teendő.