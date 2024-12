Súlyos betegséggel diagnosztizálták a népszerű színészt és édesapát

A "Wild 'n Out" című improvizációs műsor házigazdája, Nick Cannon megosztotta, hogy kiskorában ADHD-t és diszlexiát is diagnosztizáltak nála, ami nagyban befolyásolta gyermekkorát, azonban érezte, hogy valami nagyobb dolog is lehet a háttérben.

A házigazda mindennap azért küzd, hogy felismerje rossz döntéseit és jobb ember legyen Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Először november 8-ai podcastjében számolt be Dr. Cheyenne Bryant, pszichológus mellett diagnózisáról. Elmondása szerint már elfogadta nárcisztikus személyiségzavar diagnózisát és mindennap arra törekszik, hogy leküzdje és jobb ember legyen.

Az, hogy azt mondhatom, példát mutatok másoknak, miközben magam is gyógyulok, ugyanolyan fontos.

A színész-humoristát Klinikailag diagnosztizálták nála a betegséget, majd alaposan utánajárt az egésznek és megértette, milyen tettei voltak nárcisztikusak. A házigazdának 12 gyermeke van többek között Mariah Carey-vel egy közös ikerpár, Monroe és Moroccan, Alyssa Scott-tal utolsó közös gyermekük 2021-ben született, aki alig 5 hónaposan meghalt agydaganatban - írta a Life.hu.