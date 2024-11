„Minden perc, amit egy babával töltünk felemelő” – magára hagyott babákat ringatnak a szegedi egyetemisták

Az egyetem segít

A Mathias Corvinus Collegium egyetemi programjában nagy hagyománya van a diákprojekteknek, amelyek célja, hogy az itt tanulók a megszerzett tudást a gyakorlatban is kamatoztatni tudják közösségi, kulturális és karitatív célok megvalósítására. Mindezt az MCC munkatársainak szakmai támogatásával. Az Örökké Haza is ilyen diákprojekt, amelyben önkéntesként az MCC és az SZTE diákjai vesznek részt. Nagy öröm volt számunkra, hogy az MCC mellett a Szegedi Tudományegyetem is támogatta a kezdeményezésünket, így indulhatott el az a szabadon választható kurzus, amely az önkéntesek szakmai felkészülését támogatja. Több kiváló szakember csatlakozott oktatóként a projekthez, hogy a leendő önkéntesek minél alaposabb elméleti és gyakorlati tudást szerezhessenek.