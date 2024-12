Korda György és Balázs Klári a Csináljuk a fesztivált! 4. évadáról: „Ez méltó hozzánk”

Szombaton elkezdődik a Csináljuk a fesztivált! új évada, ahol ismét nívós zsűri előtt mérhetik össze tudásukat hazánk elismert énekesei. Ahogyan az elmúlt három évadban, úgy idén is a zsűritagok között lesz Korda György és Balázs Klári is, akik most lapunknak árultak el néhány kulisszatitkot.