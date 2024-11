Szőke Zsuzsi nem szégyenlősködött, őt akarja következő párjának

A hétvégén újabb páros esett ki a Dancing with the Stars 5 évadának, második műsorából. Bár Szőke Zsuzsi és PSG Ogli 7 rengeteget fejlődött a két adás között, sajnos ez sem volt elég ahhoz, hogy folytassák útjukat a parketten. Tegnap a párból Zsuszi egy Instagram live-ban mesélt arról, hogy milyen érzések vannak benne a kieséssel kapcsolatban. Illetve arra is rákérdeztek, hogy kivel szeretne akár jövőre táncolni? A gyönyörű táncoshölgy meglepő módon Pető Brúnót válaszolta, ezért a Metropol megkereste az énekest, neki mi a véleménye.

Pető Brúnó szívesen szerepelne a Dancing with the Stars-ban (Fotó: Csudai Sándor)

Szegény Zsuzsinak mindig olyan emberek jutnak, akiknek tényleg semmi tánctudásuk. Én is így lennék, talán Olivérrel szemben annyi előnyöm lenne, hogy a zene miatt van egy minimális ritmusérzékem. De biztos nehezen menne nekem is az elején, de tuti rengeteg munkát tennék bele

– kezdte Brúnó, aki elárulta, hogy talán jövőre megpróbálja.

Idén nem jött össze, de talán jövőre Pető Brúnó is táncol

Annak ellenére, hogy idén nem tudta vállalni, Brúnó szeretné kipróbálnia magát a TV2 táncos műsorában.

„Idén sajnos a munka és az üzleti dolgaim miatt nagyon kimerültem, és nem tudtam volna teljes mértékben odatenni magamat. De talán jövőre, ha a TV2 is szeretné, akkor szívesen elvállalnám, de megelőzve a kérdést: Nincs olyan táncos, akivel ne táncolnék. Sokukat ismerem és jóban is vagyok velük, így bárkivel szívesen táncolnék, ha lehetőséget kapok” – zárta a gondolatát Brúnó.